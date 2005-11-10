Lunga intervista al Corriere della Sera dell’ex patron del ChievoVerona Luca Campedelli che è tornato sulla vicenda che ha portato al fallimento il club sottolineando come il sistema calcio abbia condannato la sua società ben oltre gli errori commessi: “Ho sottovalutato la rateizzazione dell’Iva col Covid. Avevamo un debito col fisco contenuto rispetto ad altre società. Ma avrei dovuto capire che per noi, così piccoli, poteva essere un problema. - spiega l’ex numero uno clivense - Avevano già cercato di farci fuori prima, ai tempi di Eriberto-Luciano. Persi i soldi, dovetti rinunciare anche a comprare Didier Drogba che sarebbe poi esploso”.

Le plusvalenze e il diverso trattamento con la Lazio

Campedelli poi parla della questione plusvalenze sottolineando la diversità di trattamento con la Lazio: “Lega e FIGC dovendo scegliere scaricarono noi e salvarono la Lazio, non avrebbero mai potuto mettersi contro Roma. Noi abbiamo sbagliato, ma altri sbagliavano più di noi solo che erano società grosse e noi siamo stati il capro espiatorio. La squadretta da stangare per dare una lezione a tutti. - prosegue Campedelli - Noi siamo stati condannati soprattutto dalla pubblica gogna. Mi son fatto tutto il processo di Forlì, per sei anni, dove mi infamavano per ore. Ho pensato anche a farla finita e c’ero quasi riuscito, mi hanno salvato”.