Como-Bologna 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (18’ st Posch), Kempf, Diego Carlos, Moreno (39’ st Baturina); Da Cunha (12’ st Caqueret), Perrone; Vojvoda (12’ st Kuhn), Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disp.: Tornqvist, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Smolcic, Cerri. All.: Fabregas
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi (26’ Vitik), Miranda; Freuler (31’ st Ferguson), Pobega (38’ st Sulemana); Rowe (31’ st Casale), Fabbian, Cambiaghi; Castro (31’ st Immobile). A disp.: Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Franceschelli, Immobile, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Pessina. All.: Italiano
Arbitro: Abisso
Marcatori: 4’ st Cambiaghi (B), 45’+4’ st Baturina (C)
Ammoniti: Nico Paz (C), Da Cunha (C), Van der Brempt (C), Freuler (B), Zortea (B), Ferguson (B)
Espulsi: Cambiaghi (B)