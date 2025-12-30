Cordoglio del Napoli per la morte di Davide Tizzano: il messaggio del club e di De Laurentiis

Il mondo dello sport italiano piange Davide Tizzano. Nella giornata di ieri è arrivata la triste notizia della scomparsa del presidente della Federcanottaggio e due volte campione olimpico. Attraverso un comunicato ufficiale, la SSC Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno espresso il proprio cordoglio, unendosi al dolore dello sport nazionale per la morte di un uomo che ha scritto pagine indelebili della storia italiana.

Il messaggio del Napoli per la morta di Davide Tizzano: "SSC Napoli si unisce al dolore dello sport italiano per la scomparsa di Davide Tizzano. Napoletano, due volte campione olimpico nel canottaggio, Tizzano ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana con le medaglie d’oro conquistate a Seul 1988 e Atlanta 1996, diventando un simbolo di eccellenza del nostro territorio. Alla famiglia e ai suoi cari va il più sentito cordoglio del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli».