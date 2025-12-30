Lutto nello sport italiano, è morto Davide Tizzano

Addio a Davide Tizzano, due ori olimpici nel canottaggio e velista in America's Cup

Davide Tizzano, 57 anni, napoletano, era stato eletto poco più di un anno fa presidente della Federazione Italiana Canottaggio, prendendo il posto di Giuseppe Abbagnale. La sua morte, avvenuta a Napoli, ha gettato nella costernazione lo sport italiano, a partire dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: "Perdiamo - ha dichiarato - un grande campione e un dirigente di livello". Cresciuto nel Circolo Canottieri Napoli, si trasferì in Umbria, sul lago di Piediluco, per allenarsi con la Nazionale in vista dei massimi appuntamenti.

Il cordoglio della federzaione italiana Canottaggio

Oggi pomeriggio, all’età di 57 anni nella sua casa di Napoli, è mancato all’affetto dei suoi cari Davide Tizzano.

Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato

a vincere due Olimpiadi (oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio), a

partecipare a due edizioni della Coppa America (1992 e 2007) e a vincere numerose sfide

dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino

all’ultimo contro una brutta malattia.

Tizzano era diventato Presidente federale il 24 novembre 2024 dopo aver ricoperto gli incarichi

di Vicepresidente (2013-2016) e Consigliere (2017-2020), oltre a guidare il Comitato Regionale

Campania (2001-2012). Dal 2021 era anche alla guida della Confederazione Internazionale dei

Giochi del Mediterraneo. Dal 2014 al 1º ottobre 2024 Tizzano aveva diretto il centro di preparazione olimpica di Formia “Bruno Zauli” del CONI.

La sua luce non si spegnerà mai e guiderà per sempre i suoi figli Rosanna, Vittoria, Giuseppe

Leone e sua moglie Roberta.

I funerali si terranno domani, martedì 30 dicembre, alle 17, nella Basilica di Capodimonte a Napoli.

Il Consiglio Federale, commosso, unitamente al Segretario Generale, a tutti i dipendenti federali,

allo staff tecnico e a tutti i collaboratori, si stringe attorno alla famiglia del Presidente e amico

Davide in questo momento di grandissima tristezza e piange la perdita di una figura straordinaria che tanto ha contribuito alla crescita del Canottaggio italiano e dello sport nazionale e internazionale.