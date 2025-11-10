CR7 e le doti di Georgina: "Si prende cura della casa, gli uomini non possono farlo"

Con un anello il cui valore di mercato è stato stimato attorno ai 6 milioni di euro, Cristiano Ronaldo ha finalmente chiesto a Georgina Rodriguez di sposarlo. La data non è ancora fissata, ma il campione portoghese, intervistato da Piers Morgan, ha raccontato alcuni dettagli della vita coniugale.

In particolare, CR7 ha spiegato perché la modella argentina sia la persona perfetta per lui: "Ha tante cose buone che amo, credo sia unica nel modo in cui si prende cura di me, che è molto importante. Si prende cura della famiglia, si prende cura della casa, che richiede tanto lavoro. Se lei volesse il contrario, io non ho intenzione di occuparmene. Gli uomini non possono occuparsene, onestamente".

Dichiarazioni che non sembrano venire esattamente dal 2025, ma del resto Cristiano è sempre stato abbastanza indifferente alle critiche in campo, e figurarsi a quelle sulla propria vita coniugale. Quanto a Georgina, in famiglia ne sono contenti tutti: “Lei è speciale per me, perché a parte le sue qualità, un bel corpo e tutto quello che mi piace, è una persona che mi capisce e si prende cura di me e della mia famiglia. Questo è quello che sto cercando. È qualcosa che penso che sia buono per tutta la mia famiglia, anche per mia mamma, mio fratello, le mie sorelle. Penso che siano tutti felici, perché vedono che ora sono un promesso sposo".