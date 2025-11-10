Parma, cambia l'avversario in amichevole: non più Padova, si giocherà col Mantova
Cambia l’avversario del Parma in amichevole. Il club emiliano comunica infatti che, in seguito a sopraggiunte variazioni organizzative, l’amichevole di venerdì 14 novembre – con calcio di inizio alle ore 12:00 – si disputerà con il Mantova, formazione che milita nel campionato di Serie B, al Mutti Training Center di Collecchio (Strada Nazionale Est, 1).
La partita, che originariamente si sarebbe dovuta giocare con il Padova, non sarà aperta al pubblico.
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l'amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
3 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
