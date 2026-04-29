Dall'Eccellenza, i club che salgono in Serie D: ci sono anche Lucchese e Alessandria
Il sogno, per tutti i club calcistici, è il professionismo, ma per chi parte dall'Eccellenza c'è ovviamente prima lo scoglio della Serie D, da raggiungere e da superare poi. Ed ecco che proprio il campionato di quinto livello sta regalando promozioni, anche piuttosto illustri, come quelle di Alessandria e Lucchese, con i rossoneri che solo un anno fa avevano fronteggiato il fallimento e la ripartenza due categorie sotto la C. Il quadro dei verdetti, però, è ancora da completare con le ultime tre squadre alla caccia di gloria.
Di seguito il riepilogo completo di quanto finora acccaduto:
Piemonte-Valle d'Aosta
Girone A: Borgosesia
Girone B: Alessandria
Lombardia
Girone A: Arconatese
Girone B: Tritium
Girone C: -
Veneto
Girone A: Schio
Girone B: Sandonà
Friuli-Venezia Giulia -
Trentino-Alto Adige Virtus Bolzano
Emilia-Romagna
Girone A: Nibbiano & Valtidone
Girone B: -
Liguria Millesimo
Toscana
Girone A: Lucchese
Girone B: Rondinella Marzocco
Umbria Angelana
Marche Montecchio Gallo
Sardegna Ossese
Lazio
Girone A: Aranova
Girone B: Anagni
Abruzzo: Lanciano
Campania
Girone A: Real Forio
Girone B: Ebolitana
Molise Venafro
Basilicata: Melfi
Calabria: PraiaTortora
Puglia Brindisi
Sicilia
Girone A: Licata
Girone B: Modica
Altre promosse: Bisceglie (finalista di Coppa Italia Dilettanti)
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