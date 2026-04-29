Dall'Eccellenza, i club che salgono in Serie D: ci sono anche Lucchese e Alessandria

Il sogno, per tutti i club calcistici, è il professionismo, ma per chi parte dall'Eccellenza c'è ovviamente prima lo scoglio della Serie D, da raggiungere e da superare poi. Ed ecco che proprio il campionato di quinto livello sta regalando promozioni, anche piuttosto illustri, come quelle di Alessandria e Lucchese, con i rossoneri che solo un anno fa avevano fronteggiato il fallimento e la ripartenza due categorie sotto la C. Il quadro dei verdetti, però, è ancora da completare con le ultime tre squadre alla caccia di gloria.

Di seguito il riepilogo completo di quanto finora acccaduto:

Piemonte-Valle d'Aosta

Girone A: Borgosesia

Girone B: Alessandria

Lombardia

Girone A: Arconatese

Girone B: Tritium

Girone C: -

Veneto

Girone A: Schio

Girone B: Sandonà

Friuli-Venezia Giulia -

Trentino-Alto Adige Virtus Bolzano

Emilia-Romagna

Girone A: Nibbiano & Valtidone

Girone B: -

Liguria Millesimo

Toscana

Girone A: Lucchese

Girone B: Rondinella Marzocco

Umbria Angelana

Marche Montecchio Gallo

Sardegna Ossese

Lazio

Girone A: Aranova

Girone B: Anagni

Abruzzo: Lanciano

Campania

Girone A: Real Forio

Girone B: Ebolitana

Molise Venafro

Basilicata: Melfi

Calabria: PraiaTortora

Puglia Brindisi

Sicilia

Girone A: Licata

Girone B: Modica

Altre promosse: Bisceglie (finalista di Coppa Italia Dilettanti)