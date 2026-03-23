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Un calvario durato quasi tre anni, ma l'agonia è finita: l'Alessandria torna intanto in Serie D

Un calvario durato quasi tre anni, ma l'agonia è finita: l'Alessandria torna intanto in Serie DTUTTO mercato WEB
© foto di Fabrizio Pozzi
Claudia Marrone
Oggi alle 09:25Serie D
Claudia Marrone

La discesa agli inferi era iniziata con il disimpegno dell'allora presidente Luca Di Masi che, tra alti e bassi, aveva comunque condotto un buon decennio alla guida del club, ma adesso l'Alessandria può tornare a sorridere perché dopo anni bui, riesce almeno a centrare il campionato di Serie D, con quattro turni di anticipo rispetto al termine della regular season del campionato di Eccellenza Piemonte, Girone B.

Un calvario, quello cui abbiamo fatto riferimento prima, che trova il suo apice il 6 aprile 2024, quando la compagine grigia retrocede in Serie D ma non riesce a iscriversi al campionato per una pesante situazione debitoria che la proprietà, subentrata un anno prima, aveva maturato; il club viene dichiarato quindi fallito, e la ripartenza non è delle più semplici. Luca Davini e Francesco Gambino, membri dimissionari del Cda della precedente società, coinvolgono l'ASCA, squadra cittadina neopromossa nel campionato di Promozione, e da qui nasce una sorta di fusione con l'Alessandria che riparte quindi chiamandosi Forza e Coraggio Alessandria. Certo, il campionato di Promozione fila liscio, c'è anche il ritorno al 'Moccagatta', ma il futuro rimane comunque un'incognita, anche se il primo buon passo si vede nella riacquisizione del titolo sportivo Alessandria Calcio. Il resto è storia nota, e il neo presidente Antonio Barani fa il resto.

In un solo anno, è vinto anche il campionato di Eccellenza, ed ecco quindi che i piemontesi possono ora programmare una seria risalita verso il calcio professionistico, consapevoli comunque che la Serie D non è un torneo semplice. Ma a questo, si penserà più avanti...

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