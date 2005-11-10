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Lutto nello sport, è morta la campionessa del mezzofondo Ciara Mageean

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Redazione TMW
Oggi alle 20:06Altre Notizie
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01.11.2026 20:06Altre Notizie
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L'atletica in lutto: la campionessa europea dei 1500 metri si è spenta a 34 anni per un male incurabile. Tre settimane fa il matrimonio con il suo Thomas.
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Il mondo dell’atletica leggera si copre di velo nero e piange una delle sue stelle più luminose, Ciara Mageean, regina europea dei 1500 metri, è morta all’età di 34 anni.
La mezzofondista irlandese si è spenta questa mattina alle 6:30, circondata dall'affetto dei suoi cari, dopo aver combattuto con un coraggio d'altri tempi contro un tumore al colon al quarto stadio, una fine drammatica e precocissima, arrivata appena venti giorni dopo aver coronato il suo sogno d'amore, il matrimonio con il compagno di una vita, Thomas Moran.

DALL'ORO DI ROMA AL DRAMMA

Il destino sa essere di una crudeltà disarmante, soltanto due anni fa, allo Stadio Olimpico di Roma, Ciara scriveva la pagina più bella della sua carriera sportiva. Una volata imperiosa, il traguardo tagliato a braccia alzate e quel sorriso radioso avvolto nella bandiera tricolore irlandese, quell'oro nei 1500 metri conquistato in Italia sembrava il trampolino verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Poi, i primi stop forzati, quello che inizialmente sembrava un semplice infortunio al tendine d'Achille, che le ha impedito di correre ai Giochi francesi, si è rivelato l'inizio di un incubo ben peggiore.
Nel luglio del 2025 la terribile diagnosi, meno di un anno dopo, a giugno del 2026, la campionessa aveva voluto parlare a cuore aperto al suo pubblico, rivelando la gravità della situazione, un cancro esteso a fegato e polmoni.

L'ULTIMA GARA DI UNA GUERRIERA

Ciara Mageean non ha mai smesso di lottare, affrontando la malattia con la stessa grinta con cui aggrediva l'ultimo rettilineo in pista, ha racchiuso i suoi pensieri, i suoi trionfi e la sua battaglia finale in un'autobiografia dal titolo emblematico, My Greatest Race (La mia gara più grande).
Nelle sue ultime apparizioni pubbliche, pur non nascondendo il dolore di dover rinunciare ai sogni di una vita normale e di una famiglia, aveva lanciato un messaggio di profonda gratitudine per ogni singolo giorno vissuto.
L'ultimo capolavoro della sua vita non è arrivato in pista, ma lo scorso 12 ottobre, quando ha indossato l'abito da sposa per dire "sì" al suo Thomas, oggi l'atletica perde una fuoriclasse assoluta, capace di detenere i record nazionali irlandesi dagli 800 metri fino al miglio, ma soprattutto una donna che ha saputo ispirare migliaia di appassionati.
La sua corsa si è fermata troppo presto, ma il ricordo di quel trionfo romano resterà scolpito per sempre nella storia dello sport.

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