Formula 1, Antonelli è campione del mondo: un italiano non ci riusciva da 73 anni
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Alessio Del Lungo
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01.11.2026 23:30Altre Notizie
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Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1. L'italiano a 20 anni si è laureato campione del mondo, diventando così il pilota più giovane di sempre a riuscirci. L'ultimo italiano che aveva trionfato in questo sport era stato Alberto Ascari nel 1953 e questo rende maggiormente l'idea della grande impresa che è riuscito a compiere il classe 2006, incoronato a Città del Messico proprio pochi istanti fa.
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