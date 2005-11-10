Juventus-Napoli 2-0: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (27’ st Kelly), Cabal (37’ st Cambiaso); McKennie (1’ st Gatti), Douglas Luiz, Koopmeiners, Alajbegovic (27’ st Boga); Kolo Muani (14’ st Zhegrova), Woltemade. A disp.: Pinsoglio, Neto, Rugani, Sarr, Ekhator. All.: Spalletti
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (1’ st Rrahmani), Marianucci, Marin, Olivera (34’ st Beukema); De Bruyne (1’ st Gilmour), Anguissa (34’ st Giovane), McTominay; Politano (16’ st Vergara), Lucca, Lang. A disp.: Spinelli, Contini, Melnyk, Lieto, Bairdo, Chiummariello, Pereyra. All.: Allegri
Arbitro: Sozza
Marcatori: 70’ Alajbegovic (J), 87’ Boga (J)
Ammoniti: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J), Marin (N)
Espulsi: Marianucci (N)