Lecce-Genoa 1-2: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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01.11.2026 20:22Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter (11’ st Kaba), Ngom, Maleh (30’ st Gandelman); N’Dri (30’ st Dembelé), Stulic (30’ st Paco Esteban), Monteiro (14’ st Fatah). Allenatore: Eusebio Di Francesco
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré (35’ st Sow), El Shaarawy (15’ st Vitinha); Wiafe (15’ st Ehizibue), Messias (41’ st Meichtry); Osmajic (41’ st Colombo). Allenatore: Daniele De Rossi
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 11’ Osmajic (G), 28’ Messias (G), 40’ Maleh (L)
Ammoniti: Kaba (L), Traoré (G), Siebert (L)
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