Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 febbraio
Appuntamenti con il calcio giocato anche oggi, mercoledì 11 febbraio 2026.
Tra Coppa Italia, Premier League, Serie C e Champions League femminile, ce n'è davvero per tutti i gusti. Di seguito tutte le partite, con l'orario di inizio.
Coppa Italia
21:00 – Bologna vs Lazio
Serie B
19:00 – Südtirol vs Monza
20:00 – Avellino vs Frosinone
20:00 – Bari vs Spezia
20:00 – Empoli vs Juve Stabia
Serie C – Girone A
18:00 – Alcione Milano vs Ospitaletto
18:00 – Dolomiti Bellunesi vs Pergolettese
18:00 – Novara vs AlbinoLeffe
18:00 – Renate vs Triestina
20:30 – Arzignano vs Trento
20:30 – Brescia vs Virtus Verona
20:30 – Giana Erminio vs Lecco
20:30 – Inter U23 vs Lumezzane
20:30 – Pro Patria vs Cittadella
20:30 – Pro Vercelli vs L.R. Vicenza
Premier League
20:30 – Aston Villa vs Brighton
20:30 – Crystal Palace vs Burnley
20:30 – Manchester City vs Fulham
20:30 – Nottingham vs Wolves
21:15 – Sunderland vs Liverpool
Copa del Rey
21:00 – Ath. Bilbao vs Real Sociedad
DFB Pokal
20:45 – Bayern vs RB Lipsia
Champions League Femminile
18:45 – Leuven D vs Arsenal D
21:00 – Paris FC D vs Real Madrid D
