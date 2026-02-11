Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 febbraio

Dimitri Conti
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Dimitri Conti

Appuntamenti con il calcio giocato anche oggi, mercoledì 11 febbraio 2026.

Tra Coppa Italia, Premier League, Serie C e Champions League femminile, ce n'è davvero per tutti i gusti. Di seguito tutte le partite, con l'orario di inizio.

Coppa Italia
21:00 – Bologna vs Lazio

Serie B
19:00 – Südtirol vs Monza
20:00 – Avellino vs Frosinone
20:00 – Bari vs Spezia
20:00 – Empoli vs Juve Stabia

Serie C – Girone A
18:00 – Alcione Milano vs Ospitaletto
18:00 – Dolomiti Bellunesi vs Pergolettese
18:00 – Novara vs AlbinoLeffe
18:00 – Renate vs Triestina
20:30 – Arzignano vs Trento
20:30 – Brescia vs Virtus Verona
20:30 – Giana Erminio vs Lecco
20:30 – Inter U23 vs Lumezzane
20:30 – Pro Patria vs Cittadella
20:30 – Pro Vercelli vs L.R. Vicenza

Premier League
20:30 – Aston Villa vs Brighton
20:30 – Crystal Palace vs Burnley
20:30 – Manchester City vs Fulham
20:30 – Nottingham vs Wolves
21:15 – Sunderland vs Liverpool

Copa del Rey
21:00 – Ath. Bilbao vs Real Sociedad

DFB Pokal
20:45 – Bayern vs RB Lipsia

Champions League Femminile
18:45 – Leuven D vs Arsenal D
21:00 – Paris FC D vs Real Madrid D

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
