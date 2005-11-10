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Dal campo alla churrascaria di Matera. Angelo: "A Foggia con De Zerbi la mia più bella esperienza"

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 13:18Altre Notizie
03.11.2026 13:18Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Giuseppe Scialla

Una lunga carriera sia in Brasile che in Italia, anche in massima serie, poi la scelta di lasciare il calcio giocato perché "quando inizi a fare fatica ad alzarti la mattina e ti danno fastidio certi atteggiamenti dei compagni più giovani, capisci che è ora"; ma cosa fa ora Angelo, il duttile esterno che ha vestito, tra le altre, le maglie di Lecce, Foggia, Latina e Parma? Come ha raccontato a lacasadic.com, ha deciso di stabilirsi a Matera, e aprire una churrascaria brasiliana, divenuta poi a gestione familiare con moglie, fratello e figlio.

Non manca però un ricordo al tempo che è stato, e proprio l'ex giocatore commenta così uno dei nodi salienti della sua carriera: "A Foggia sono stati due anni bellissimi in una città che vive per la famiglia e per il calcio. A 36 anni mi sono riscoperto in un nuovo modo di giocare grazie a Roberto De Zerbi, mi sono divertito davvero tanto. Anzi, sono sicuro che se lo avessi avuto a inizio carriera avrei fatto cose ancora più grandi. Entravi in campo con la consapevolezza e la sicurezza di essere superiore. Quella a Foggia è stata l'esperienza più bella di tutta la mia carriera".

Elogi poi a Lavezzi, l'avversario più difficile da marcare, una nota a Pantaleo Corvino e ad altri interpreti del calcio italiano, ma niente, come ha raccontato, potrà eguagliare l'avventura in rossonero.

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