Era in prestito alla Fidelis Andria in Serie D, ritorno al Parma per il portiere Giardino
Rientro al Parma per un giovanissimo portiere che aveva iniziato la stagione in prestito alla Fidelis Andria, in Serie D. Si tratta di Andrea Karol Giardino (17 anni), estremo difensore classe 2008 rientrato negli emiliani per fine prestito dalla compagine pugliese, come si ravvisa dai contratti depositati in Lega Serie A.
