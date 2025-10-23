La rivoluzione del Viktoria Plzen: nuove proprietà e allenatore a pochi giorni dalla Roma

Il Viktoria Plzen è una squadra che la Roma, oggi in Europa League, farà bene a non sottovalutare. Perché s'è fatta anni d'esperienza europea e pure con un budget risicato e modesto per competere a buoni livelli, è sempre riuscita a pescare, sfornare e valorizzare ottimi giocatori. Basti vedere il reparto offensivo di Martin Hysky, da pochi giorni nuovo allenatore perché la gestione di Miroslav Koubek non soddisfaceva di fatto la nuova proprietà del club. Tre giorni fa il passaggio di proprietà ufficiale: ’imprenditore Michal Strnad, detentore del gruppo industriale e tecnologico CSG (presente in Italia attraverso Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi), ha acquisito - tramite la società Palatua a.s. - una quota di maggioranza del Viktoria Plzeň. Un investimento unicamente personale da parte del 33enne ceco.

Gli obiettivi a lungo termine della nuova proprietà

Strnad si è confermato ambizioso, in sede di presentazione. "Non si tratta solo di calcio di alto livello. La mia ambizione è quella di fornire il massimo sostegno all’accademia calcistica del Viktoria Plzeň. Credo che il futuro del calcio ceco risieda nei giovani, e il Viktoria può certamente svolgere un ruolo chiave in questo processo. Il mio obiettivo non è il successo a breve termine, ma lo sviluppo sostenibile e duraturo del club, sia dal punto di vista sportivo che economico. Voglio che il Viktoria non sia solo un club calcistico, ma anche un marchio forte che ispiri i giovani giocatori e rappresenti Plzeň e il calcio ceco in Repubblica Ceca e in Europa".

La nuova guida tecnica

La scelta di puntare su Martin Hysky, nuovo allenatore, è stata improvvisa. Dopo il ko zontro lo Zlin, il Plzen ha virato subito rotta, d'intesa con quella che sarebbe stata la nuova proprietà da lì a giorni. Le negoziazione si sono aperte il 7 ottobre e concluse in una settimana, passando dal Karvina al Plzen. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno per l'altra squadra di Chance Liga ma ben ponderata da parte del dg Adolf Sadek. "E' un tecnico moderno, ambizioso, riflette esattamente i nostri valori". La prima è stata buona, 1-0 contro il Bohemians Praga 1905, 1-0 con il gol di Rafiu Durosinmi. La prossima? Oggi, contro la Roma, anche la premiere di Hysky da tecnico e di Strnad da proprietario…