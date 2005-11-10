Feyenoord-Inter 0-3: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read (17’ st Schaken), Kraaijeveld (33’ st Deijl), Marmol, Lopez (17’ st Watanabe); Zechiel, Vanhoutte (1’ st van den Elshout), Targhalline; Hadj Moussa, Ferri (17’ st Steijn), Valente. A disposizione: Kastenmeier, Bossin, Watanabe, Deijl, Slory, Borges, Nelson, Steijn, van den Elshout, Diarra, van Persie, Schaken. Allenatore: Giovanni van Bronckhorst
Inter (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji (40’ st Pavard), Carlos Augusto; Spence, Barella (33’ st Sucic), Calhanoglu (12’ st Mkhitaryan), Zielinksi (33’ st Stankovic), Dimarco, Thuram (12’ st Bonny), Pio Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Pavard, Stante, Bovio, Stankovic, Sucic, Diouf, Mkhitaryan, Bonny, Mosconi, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu
Arbitro: Nyberg (Swe)
Marcatori: 8’ Bisseck (I), 34’ Pio Esposito (I), 54’ Zielinski (I)
Ammoniti: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (I)