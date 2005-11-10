Manchester United-Roma 3-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire (43’ st de Ligt), Heaven (30’ st Martinez), Dalot; Mainoo, Baleba (6’ st Tielemans); Mbeumo, Bruno Fernandes (43’ st Mount), Diallo (30’ st Lacey); Cunha. A disposizione: Heaton, Darlow, Mazraoui, Martinez, de Ligt, Fletcher, Andrey Santos, Mount, Tielemans, Lacey, Amass, Zirkzee. Allenatore: Micheal Carrick
Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini (31’ st Ghilardi), Balerdi, Hermoso (31’ st Ndicka); Rensch (21’ p.t. Lulli), Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora (1’ st Pisilli), Malen (31’ st Castro). A disposizione: De Marzi, Molina, Ghilardi, Ndicka, Koulierakis, Di Nunzio, Pisilli, Lulli, Castro. Allenatore: Gian Piero Gasperini
Arbitro: Gil Manzano (Spa)
Marcatori: 11’ Soule (R), 17’ Malen (R), 58’ rig. Bruno Fernandes (M), 83’ e 86’ Cunha (M)
Ammoniti: Soule (R), Bruno Fernandes (M), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)
Espulsi: Cunha (M)