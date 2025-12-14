Milan-Sassuolo 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia (14' st De Winter), Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (28' st Ricci), Nkunku.
A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari. All.: Allegri
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé (15' st Doig); Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (41' st Moro), Pinamonti (41' st Cheddira), Fadera (15' st Laurienté).. A disp.: Satalino, Zacchi, Lipani, Vranckx, Moro, Odenthal, Coulibaly, Iannoni, Pierini, Cheddira. All.: Longo (Grosso squalificato)
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 13' Koné (S), 34', 2' st Bartesaghi (M), 32' st Laurienté (S)
Ammoniti: Loftus-Cheek (M), Fadera, Muharemovic, Thorstvedt (S)