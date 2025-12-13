Atalanta-Cagliari 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou (34' st Pasalic); Djimsiti (10' st Ahanor), Kolasinac; Zappacosta (34' st Samardzic), de Roon, Ederson (21' st Musah), Bernasconi (21' st Zalewski); De Ketelaere; Scamacca, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Brescianini, Maldini, Krstovic. All.: Palladino
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa (13' st Prati), Rodriguez (21' st Idrissi), Luperto (42' st Pavoletti); Palestra, Adopo (42' st Luvumbo), Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli (13' st Gaetano). A disp.: Ciocci, Radunovic, Di Pardo, Pintus, Mazzitelli, Rog, Liteta, Kilicsoy. All.: Pisacane
Arbitro: Di Marco
Marcatori: 11', 36' st Scamacca (A), 30' st Gaetano 7 (C)
Ammoniti: Bernasconi (A), Rodriguez (C), Gaetano (C
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.