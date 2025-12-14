Genoa-Inter 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa (44' st Cornet), Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup (33' st Gronbaek), Ellertsson (44' st Carboni), Martin; Vitinha (33' st Ekhator), Colombo. A disp.: Lysionok, Sommarica, Thorsby, Stanciu, Onana, Ekuban, Sabelli, Fini, Masini e Venturino. All.: De Rossi
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski (45' st de Vrij), Sucic (29' st Mkhitaryan), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (39' st Diouf), Pio Esposito (29' st Thuram). A disp.: Josep Martinez, Taho, Frattesi, Bonny, Dimarco, Cocchi e Cinquegrano. All.: Chivu
Arbitro: Doveri
Marcatori: 6' Bisseck (I), 38' Lautaro (I), 24' st Vitinha (G)
Ammoniti: Ekhator (G); Akanji, Barella, Bisseck (I)