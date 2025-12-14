Le partite di oggi: il programma di domenica 14 dicembre

Questa domenica calcistica offre un programma ricco e articolato, con la nostra Serie A che vedrà proseguire la sua 15ª giornata. In campo tante big come Milan, Inter, Napoli e Juve (a Bologna), senza dimenticare lo scontro salvezza tra Fiorentina e Verona al Franchi. Di seguito il menù di domenica 14 dicembre, in Italia e all'estero:

FRANCIA – Ligue 1

15:00 Lione – Le Havre

17:15 Auxerre – Lilla

17:15 Lens – Nizza

17:15 Strasburgo – Lorient

20:45 Marsiglia – Monaco

INGHILTERRA – Premier League

15:00 Crystal Palace – Manchester City

15:00 Nottingham – Tottenham

15:00 Sunderland – Newcastle

15:00 West Ham – Aston Villa

17:30 Brentford – Leeds

ITALIA – Serie A

12:30 Milan – Sassuolo

15:00 Fiorentina – Verona

15:00 Udinese – Napoli

18:00 Genoa – Inter

20:45 Bologna – Juventus

ITALIA – Serie B

15:00 Carrarese – Entella

17:15 Pescara – Frosinone

ITALIA – Serie C Girone A

12:30 Inter U23 – Giana Erminio

14:30 Cittadella – Novara

14:30 Dolomiti Bellunesi – Brescia

14:30 Pergolettese – L.R. Vicenza

17:30 Ospitaletto – Pro Vercelli

17:30 Triestina – AlbinoLeffe

20:30 Arzignano – Pro Patria

ITALIA – Serie C Girone B

14:30 Pontedera – Sambenedettese

14:30 Ternana – Bra

17:30 Guidonia – Ascoli

ITALIA – Serie C Girone C

12:30 Atalanta U23 – Sorrento

14:30 Potenza – Catania

17:30 Benevento – Giugliano

17:30 Casertana – Latina

20:30 Altamura – Audace Cerignola

PORTOGALLO – Liga Portugal

16:30 Famalicao – Estoril

19:00 Moreirense – Benfica

21:30 Arouca – Alverca

SPAGNA – LaLiga

14:00 Siviglia – Oviedo

16:15 Celta Vigo – Ath. Bilbao

18:30 Levante – Villarreal

21:00 Alaves – Real Madrid