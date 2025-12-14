Le partite di oggi: il programma di domenica 14 dicembre
Questa domenica calcistica offre un programma ricco e articolato, con la nostra Serie A che vedrà proseguire la sua 15ª giornata. In campo tante big come Milan, Inter, Napoli e Juve (a Bologna), senza dimenticare lo scontro salvezza tra Fiorentina e Verona al Franchi. Di seguito il menù di domenica 14 dicembre, in Italia e all'estero:
FRANCIA – Ligue 1
15:00 Lione – Le Havre
17:15 Auxerre – Lilla
17:15 Lens – Nizza
17:15 Strasburgo – Lorient
20:45 Marsiglia – Monaco
INGHILTERRA – Premier League
15:00 Crystal Palace – Manchester City
15:00 Nottingham – Tottenham
15:00 Sunderland – Newcastle
15:00 West Ham – Aston Villa
17:30 Brentford – Leeds
ITALIA – Serie A
12:30 Milan – Sassuolo
15:00 Fiorentina – Verona
15:00 Udinese – Napoli
18:00 Genoa – Inter
20:45 Bologna – Juventus
ITALIA – Serie B
15:00 Carrarese – Entella
17:15 Pescara – Frosinone
ITALIA – Serie C Girone A
12:30 Inter U23 – Giana Erminio
14:30 Cittadella – Novara
14:30 Dolomiti Bellunesi – Brescia
14:30 Pergolettese – L.R. Vicenza
17:30 Ospitaletto – Pro Vercelli
17:30 Triestina – AlbinoLeffe
20:30 Arzignano – Pro Patria
ITALIA – Serie C Girone B
14:30 Pontedera – Sambenedettese
14:30 Ternana – Bra
17:30 Guidonia – Ascoli
ITALIA – Serie C Girone C
12:30 Atalanta U23 – Sorrento
14:30 Potenza – Catania
17:30 Benevento – Giugliano
17:30 Casertana – Latina
20:30 Altamura – Audace Cerignola
PORTOGALLO – Liga Portugal
16:30 Famalicao – Estoril
19:00 Moreirense – Benfica
21:30 Arouca – Alverca
SPAGNA – LaLiga
14:00 Siviglia – Oviedo
16:15 Celta Vigo – Ath. Bilbao
18:30 Levante – Villarreal
21:00 Alaves – Real Madrid
