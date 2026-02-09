Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina senza carattere, tutti i punti persi nel recupero ne sono la prova

Fiorentina senza carattere, tutti i punti persi nel recupero ne sono la provaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:36Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Tommaso Loreto per firenzeviola.it

Questione di mentalità, quella che consente alle piccole come il Parma e il Lecce di portare a casa punti pesanti e quella che questa Fiorentina proprio non riesce a far sua. Il pari contro il Torino, al di là delle conseguenze in classifica, fa ancora più male proprio perché reiterato, testimonianza di come questo gruppo non riesca ad affrontare la dimensione attuale e tutto ciò che ne consegue.

Le accuse verso il tecnico
All'indomani del 2-2 contro i granata è nuovamente Vanoli a finire sul banco degli imputati, come del resto gli era già capitato e com'era capitato al suo predecessore Pioli. Mentre in città prosegue ininterrotto lo sterile dibattito tra le annate di Italiano e Palladino in casa viola il tecnico è nuovamente accusato, seppure non sia stato lui a sopravvalutare questo gruppo. Che per carità non varrà certo le ultime tre posizioni, ma che evidentemente non è in grado di sapersi adattare alle difficoltà del momento. Insomma è chiaro che Vanoli c'ha messo (e ci sta mettendo) del suo, soprattutto nel ritardo in merito alla mentalità di cui sopra, ma il peccato originale non è il suo (e in caso è di chi lo ha scelto nel momento di sostituire Pioli) senza contare che se qualcuno si è rilassato dopo i pareggi con Lazio e Milan, e la vittoria con il Bologna, significa che l'atmosfera al Viola Park è sempre la stessa di Natale quando veniva definita "splendida".

La cura Paratici
E allora vien da pensare che più che a livello tattico sia ancora una volta nella testa che Vanoli (e la dirigenza) non sia riuscito a incidere, nella costruzione di una mentalità che doveva essere diversa da quella tutt'ora svagata che la Fiorentina mette in campo. Una responsabilità certamente condivisa, e confermata nel dopo gara quando in merito all'arrivo di Paratici il tecnico si è espresso così: “Serviva una persona di spessore in società come quella di Paratici, bello parlare di calcio con lui”. Una sorta di sospiro di sollievo, a volerlo tradurre, in direzione di quella solitudine che già molti altri tecnici devon aver avvertito sulla panchina viola. Messa così non resta che augurarsi che l'arrivo di una nuova figura dirigenziale possa davvero rimettere la Fiorentina sulla giusta strada

La cronica immaturità di un gruppo fragile e impaurito
Sotto questo profilo vien da augurarsi che la fase 1 dell'era Paratici coincida con un cambiamento di regime, anche e soprattutto mentale. Non necessariamente traumatico, ma certamente più incisivo di quanto non sia avvenuto fino a oggi. Anche e soprattutto in uno spogliatoio che nelle proprie amnesie nei momenti decisivi dimostra ancora una volta se non proprio irresponsabilità come minimo immaturità.
Per non parlare del vero e proprio terrore che s'impadronisce della squadra nei minuti finali, o di quello trasmesso da talune sostituzioni. Tutte caratteristiche lontane anni luce da quelle che dovrebbe avere una squadra che lotta per salvarsi e che, per inciso, alcune dirette concorrenti stanno cominciando a manifestare direttamente in campo, peggiorando ulteriormente la condizione dei viola nell'ottica salvezza.

Articoli correlati
Ricordiamo Niccolò Galli a 25 anni dalla scomparsa del giovanissimo campione Ricordiamo Niccolò Galli a 25 anni dalla scomparsa del giovanissimo campione
Divieto di trasferte, il 17 febbraio udienza unica sui ricorsi dei tifosi di Fiorentina,... Divieto di trasferte, il 17 febbraio udienza unica sui ricorsi dei tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli
...con Pasquale Marino ...con Pasquale Marino
Altre notizie Altre Notizie
Fiorentina senza carattere, tutti i punti persi nel recupero ne sono la prova Fiorentina senza carattere, tutti i punti persi nel recupero ne sono la prova
Oggi in TV, dove vedere Roma-Cagliari e Atalanta-Cremonese Oggi in TV, dove vedere Roma-Cagliari e Atalanta-Cremonese
Le partite di oggi: il programma di lunedì 9 febbraio Le partite di oggi: il programma di lunedì 9 febbraio
Juventus-Lazio 2-2: il tabellino della gara Juventus-Lazio 2-2: il tabellino della gara
Sassuolo-Inter 0-5: il tabellino della gara Sassuolo-Inter 0-5: il tabellino della gara
Lecce-Udinese 2-1: il tabellino della gara Lecce-Udinese 2-1: il tabellino della gara
Bologna-Parma 0-1: il tabellino della gara Bologna-Parma 0-1: il tabellino della gara
Lutto nel giornalismo, addio ad Angela Azzaro Lutto nel giornalismo, addio ad Angela Azzaro
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
4 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
5 Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.1 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.2 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.3 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
Immagine top news n.4 Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"
Immagine top news n.5 Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto salvezza
Immagine top news n.6 Juve-Lazio 2-2, le pagelle: Locatelli spalanca la strada ai biancocelesti, Boga entra e fa assist
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juventus è alla portata della Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo
Immagine news Serie A n.2 Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine news Serie A n.4 Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo
Immagine news Serie A n.5 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine news Serie A n.6 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ternana, Liverani amaro dopo il 2-2: “Mancata fame, dobbiamo lavorare di più”
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: Dionigi esonerato dalla Reggiana. Al suo posto Rubinacci
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.2 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Munaretti: "La classifica parla chiaro, in questo campionto le gare sono tutte dure"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco: "Sui calci di rigore ha ragione De Rossi, questo è un altro sport"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pari e patta tra Vis Pesaro e Forlì: finisce 1-1
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano