Juventus-Lazio 2-2: il tabellino della gara

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:07Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Juventus (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (31' st Kelly), Cabal (1' st Zhegrova); Locatelli (39' st Miretti), Thuram; Cambiaso (31' st Boga), McKennie (39' st Openda), Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceiçao, Adzic, Kostic. Allenatore: Spalletti

Lazio (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila (32' st Romagnoli), Provstgaard (39' st Patric), Nuno Tavares; Basic (1' st Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Isaksen (22' st Cancellieri), Maldini, Pedro (22' st Noslin). A disposizione: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri

Arbitro: Guida

Marcatori: 47' pt Pedro (L), 3' st Isaksen (L), 14' st McKennie (J), 51' st Kalulu (J)

Ammoniti: Taylor (L), Romagnoli (L)

