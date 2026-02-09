Le partite di oggi: il programma di lunedì 9 febbraio
Si chiude questo lunedì 9 febbraio il 24° turno di Serie A: in campo alle 18.30 l'Atalanta di mister Palladino, che ospita la Cremonese, e alle 20.45 la Roma di mister Gasperini, che all'Olimpico ospita il Cagliari. Di seguito il programma calcistico delle prossime ore in Italia e all'estero:
Serie A – Italia
18:30 Atalanta – Cremonese
20:45 Roma – Cagliari
Liga Portugal – Portogallo
19:45 Famalicão – AFS
21:45 FC Porto – Sporting CP
LaLiga – Spagna
21:00 Villarreal – Espanyol
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
