Furto al Louvre, 4 persone arrestate prima di entrare allo stadio per Paris FC-Lione

Oggi alle 09:27Altre Notizie
Michele Pavese

La polizia francese ha fermato cinque nuovi sospetti nell’inchiesta sul clamoroso furto al museo del Louvre, avvenuto lo scorso 19 ottobre. Secondo quanto riportato da Franceinfo , quattro di loro sono stati arrestati davanti allo stadio Jean-Bouin, mentre si mettevano in fila per assistere alla partita di Ligue 1 tra Paris FC e Olympique Lione (terminata 3-3).

L’operazione, condotta dagli agenti della Brigade de Répression du Banditisme (BRB), si è svolta senza incidenti attorno alle 20:30. Un quinto uomo è stato fermato successivamente a La Courneuve, nella banlieue parigina. La procura di Parigi ha confermato che uno dei fermati era già nel mirino degli investigatori, grazie a tracce di DNA ritrovate sulla scena del crimine. Gli altri, ha spiegato la procuratrice, "potrebbero fornire informazioni utili sullo svolgimento dei fatti".
Il furto, avvenuto nella galleria Apollon del Louvre, aveva visto un commando di quattro uomini introdursi nel museo e rubare gioielli e preziosi appartenenti alla Corona di Francia, per un valore stimato di 88 milioni di euro.

Nonostante i progressi dell’indagine - che conta ormai sette persone arrestate e una centinaia di investigatori mobilitati -, i gioielli rubati restano tuttora introvabili. Le autorità continuano a seguire "un filo d’Arianna", come ha dichiarato la procuratrice, per ricostruire ogni fase del colpo: dalla pianificazione alla fuga lungo l’autostrada A6.

