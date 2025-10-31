Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, un disastro calcistico con molti padri

Fiorentina, un disastro calcistico con molti padriTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:13Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Mario Tenerani per Firenzeviola.it

Una discesa inesorabile. Ecco la rappresentazione plastica del momento attuale della Fiorentina. Si cerca disperatamente un freno, qualcosa che arresti la caduta ineluttabile, per poi, con fatica, ricominciare a salire. Un disastro calcistico con molti padri, perpetrato sulla pelle dei tifosi che amano senza condizioni la Fiorentina. Forse al di là dell’Oceano non hanno ancora compreso che il calcio, da queste parti, non è divertimento, né intrattenimento. Bensì una questione di radici, senso di appartenenza, identificazione in un colore, condivisione di una comunità. Il pallone è gioia e dolore, lacrime ed esultanze, amore e odio pallonaro, felicità e rabbia per una sconfitta. Il tifoso della Fiorentina, più in generale il tifoso qualunque, il giorno dopo se ha perso la partita è una iena. Lo avranno capito o no?

Tutto è cristallizzato
Il club è come se fosse entrato in una grande cella frigorifera. Fiorentina congelata. Del presidente purtroppo non si sa più nulla. Le ultime notizie, raccontate da uno stretto collaboratore, parlavano di un intervento subito da Rocco Commisso per una lombosciatalgia. La speranza è che l’imprenditore italo-americano adesso stia meglio, in piena convalescenza. Certamente avrà ragioni robuste e valide giustificazioni per non essere ancora venuto a Firenze in un periodo così delicato per la sua società. Perché ormai sono passati sette mesi dalla sua ultima visita in città. Tra l’altro, particolare non trascurabile, il presidente non ha ancora conosciuto di persona Pioli, cosa inusuale per il calcio. La Fiorentina, cioè il club che lui ha comprato nel 2019, versa in una delle crisi più nere della sua storia. E, per inciso, negli ultimi 7 anni, cioè da quando Commisso è presidente, per la terza volta lotta per non retrocedere. Tre indizi fanno una prova. Ci viene il sospetto che questa società non abbia ancora compreso come si debba fare calcio e quale sia lo schema migliore per strutturare un club, vocato alla conquista di titoli sportivi e non orientato soltanto alla realizzazione infrastrutture. Il direttore sportivo è in grandissima difficoltà, contestato da mesi dalla parte più calda del tifo. Nel post gara di Milan-Fiorentina si è autoescluso, facendo una durissima autocritica, peraltro commendevole dal punto di vista umano. Pradè è in carica, ma è come se fosse già vicino alla porta di uscita della Fiorentina. Che forza ha un diesse così? Come fa a scegliere se lui per primo ha detto che sarebbe stata giusta una sua cacciata dal club? Il direttore generale Ferrari non è uomo di calcio, ma un profilo amministrativo. Esecutore delle direttive che quotidianamente arrivano dagli Stati Uniti. Un ruolo molto diverso da Tito Corsi, Italo Allodi, Nello Governato, Claudio Nassi, Giancarlo Antognoni, Giovanni Galli, Pantaleo Corvino, per citare alcuni di coloro che hanno occupato in passato quella poltrona. Alla luce di questo scenario la domanda è solo una: chi decide e cosa? Eppure il frangente meriterebbe scelte in un senso in un altro, con la forza del comando. La sensazione invece è che tutto nella Fiorentina sia sospeso in attesa di qualcosa.

Pioli a rischio
Lo è come ogni allenatore che si trovi nella sua identica situazione. La sfida col Lecce diventa decisiva o forse in accoppiata con quella di Marassi prima della sosta del campionato. Pioli non ha tutte le responsabilità, sarebbe assurdo addossargliele, ma in quanto capo della squadra risponde molto di quanto sta accadendo. “Mi considero parte del problema, mi piace però pensare di essere la soluzione”. Lo ha spiegato lui stesso con questa frase che è più di una fotografia. Superfluo sottolineare che c’è ancora una speranza legata proprio alla sfida di domenica con il Lecce: una bella vittoria per rimettersi in moto. Sarebbe la prima, puntando poi al bis col Genoa. In quel caso Pioli rendere meno debole la propria panchina e se lo meriterebbe per quanto sta patendo. Ma se invece l’esito fosse negativo, il suo esonero potrebbe diventare realtà. Se ciò si verificasse, sarebbe opportuno che un minuto dopo se ne andasse anche Pradè. Si parlerebbe, infatti, di fallimento programmatico. Un percorso nato a giugno è già svanito. Pradè, il direttore tecnico delle operazioni viola, dovrebbe pagare come il suo allenatore.

Articoli correlati
Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così" Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Fiorentina, come cambia il mondo in un anno: dal 5-1 alla Roma al peggior inizio... Fiorentina, come cambia il mondo in un anno: dal 5-1 alla Roma al peggior inizio di sempre
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Altre notizie Altre Notizie
L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti" TMW RadioL'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Gianluca Di Marzio su Ottolini: "A un passo dalla Juve" Gianluca Di Marzio su Ottolini: "A un passo dalla Juve"
Fiorentina, un disastro calcistico con molti padri Fiorentina, un disastro calcistico con molti padri
Oggi in TV, in campo la Serie C e i tornei internazionali: dove vedere le partite... Oggi in TV, in campo la Serie C e i tornei internazionali: dove vedere le partite
Le partite di oggi: il programma di venerdì 31 ottobre Le partite di oggi: il programma di venerdì 31 ottobre
Pisa-Lazio 0-0: il tabellino della gara Pisa-Lazio 0-0: il tabellino della gara
Cagliari-Sassuolo 1-2: il tabellino della gara Cagliari-Sassuolo 1-2: il tabellino della gara
Bologna, domani ripresa degli allenamenti: col Parma torna Holm, attesa per Immobile... Bologna, domani ripresa degli allenamenti: col Parma torna Holm, attesa per Immobile
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
2 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
3 Pedro annuncia l'addio alla Lazio: "Questa sarà la mia ultima stagione"
4 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
5 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.1 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
Immagine top news n.2 Fiorentina e Genoa ultime in classifica: i viola confermano Pioli, il Grifone intanto cambia ds
Immagine top news n.3 Il Genoa cambia: intesa di massima col ds Diego Lopez. Sarà lui a decidere il futuro di Vieira
Immagine top news n.4 Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Immagine top news n.5 Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"
Immagine top news n.6 Domenichini, Martusciello e non solo. Orsini completa lo staff di Spalletti alla Juventus
Immagine top news n.7 Come giocherà la Juventus? Spalletti può tornare al modulo che lo ha reso celebre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Immagine news Serie A n.3 Gimenez, cosa deve fare il Milan ora? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'eroe del Torino è il nuovo titolare dei pali granata? La storia di Alberto Paleari
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Audero svela: "Potevo tornare alla Juventus a luglio, ma Perin è rimasto"
Immagine news Serie A n.3 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
Immagine news Serie A n.4 Milan, tanti infortuni per colpa di... altri. Ma a Milanello si vede la luce?
Immagine news Serie A n.5 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Immagine news Serie A n.6 Il capocannoniere della Serie A che non ti aspetti. Calhanoglu al centro dell'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 10ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Immagine news Serie B n.2 Favasuli: "Sono venuto al Catanzaro per Aquilani. Il mister ha un grande futuro davanti"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Lasagna: "Con mentalità e cura dei dettagli, arriveremo pronti alla sfida al SudTirol"
Immagine news Serie B n.4 Borini: "Per Accardi, alla Samp, ero un problema nello spogliatoio. Volevo far causa al club"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, in vista del Frosinone da valutare Parlanti e Calabrese: decisiva la rifinitura
Immagine news Serie B n.6 Mantova, si prosegue con Possanzini in panchina: le ultime
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Immagine news Serie C n.2 Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"
Immagine news Serie C n.3 Cura Tedesco? Dopo la vittoria, l'addio alla Coppa Italia: il Perugia stecca i Sedicesimi
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Al turno successivo Inter U23 e Latina
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Curioni: "Nostri limiti emersi col passare delle giornate. Responsabilizziamoci"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.5 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.6 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…