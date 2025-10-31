Gianluca Di Marzio su Ottolini: "A un passo dalla Juve"

Dopo la disfatta con la Cremonese, il Genoa cambia rotta: risoluzione imminente con Marco Ottolini, che ora è a un passo dalla Juventus.

La sconfitta interna contro la Cremonese è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Genoa. Ultimo posto in classifica, ancora nessuna vittoria in campionato e un digiuno di gol che dura da troppo tempo: il club rossoblù ha deciso di dare una scossa partendo dall’alto, dalla dirigenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato da fonti interne, è ormai ai dettagli la risoluzione consensuale con il direttore sportivo Marco Ottolini.

Una separazione annunciata, che arriva dopo un triennio di lavoro intenso: sotto la sua gestione, il Genoa ha ottenuto una promozione in Serie A e due salvezze tranquille, dimostrando solidità gestionale e capacità di scovare talenti. Ottolini, in scadenza di contratto a giugno, si prepara ora a incontrare la Juventus tra domani e l’inizio della prossima settimana, come riportato dall' esperto d mercato Gianluca Di Marzio. Il suo nome è infatti in cima alla lista dei candidati per diventare il nuovo direttore sportivo bianconero, ruolo lasciato vacante dopo settimane di valutazioni da parte di Damien Comolli e della nuova governance juventina.