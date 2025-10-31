Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi in TV, in campo la Serie C e i tornei internazionali: dove vedere le partite

© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Dimitri Conti

C'è del calcio giocato da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025.

In campo i primi campionati, non ancora la Serie A. Si gioca in C, oltre che in alcuni campionati internazionali. Di seguito i principali appuntamenti, con relativo canale sul quale poter vedere le singole partite.

18.30 Elversberg - Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.30 Colonia - Norimberga (Bundesliga femminile) - DAZN
20.00 PSV - Fortuna Sittard (Eredivisie) - COMO TV
20.30 Augsburg - Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 Casertana - Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Picerno - Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Standard Liegi - Charleroi (Campionato belga) - DAZN
20.45 Ayr United - Dunfermline (Scottish Championship) - COMO TV
21.00 Getafe - Girona (Liga) - DAZN
21.15 Sporting - Alverca (Campionato portoghese) - DAZN

