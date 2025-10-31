La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Bosi, presidente della Rondinella
TUTTO mercato WEB
"La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco e figura di riferimento nel movimento calcistico toscano". Questo il messaggio postato sui social con cui il club viola manifesta la propria vicinanza alla Rondinella, società dilettantistica toscana con sede a Firenze. Bosi, fiorentino doc classe 1967, era da sempre un punto di riferimento all'interno dello sport toscano: è stato stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito nella notte. A dare la notizia la stessa Rondinella tramite un post su Facebook: "Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia".
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Serie A
Serie B
Serie C
La Pro Vercelli piega il Vicenza in Coppa Italia. Il ds: "Le vittorie più belle son quelle ancora da ottenere"
Calcio femminile