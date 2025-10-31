La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Bosi, presidente della Rondinella

"La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco e figura di riferimento nel movimento calcistico toscano". Questo il messaggio postato sui social con cui il club viola manifesta la propria vicinanza alla Rondinella, società dilettantistica toscana con sede a Firenze. Bosi, fiorentino doc classe 1967, era da sempre un punto di riferimento all'interno dello sport toscano: è stato stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito nella notte. A dare la notizia la stessa Rondinella tramite un post su Facebook: "Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia".