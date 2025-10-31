Lutto nel calcio dilettantistico toscano. È morto Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico toscano. E' morto Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco: fiorentino doc, classe 1967, era da sempre un punto di riferimento all'interno dello sport toscano, considerando anche il suo grande impegno politico. Bosi è stato stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito nella notte. A dare la notizia la stessa Rondinella tramite un post su Facebook: "Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia".

La redazione di TuttoMercatoWeb.com - assieme a Radio FirenzeViola con la quale lo stesso Bosi è stato protagonista più all'interno del format curato dalla società "Nel Nido della Rondine - esprime il proprio cordoglio per la scomparsa e si stringe attorno ai familiari.

La sua Rondinella, che attualmente guida la classifica del girone B del campionato di Eccellenza toscana, ha chiesto il rinvio della partita in programma domenica 2 novembre contro la Sangiovannese.