Gaetano Imparato: "Vedere Fabregas e non Pisacane sulle prime pagine mi fa venire la cirrosi"

Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, all'interno della trasmissione Guelfi e Ghibellini. Questo un estratto del suo intervento dove elogia il lavoro del tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane:

"Sinceramente vedere Cesc Fabregas nelle prime pagine dei giornali sportivi e non Fabio Pisacane, mi fa venire la cirrosi epatica. Il tecnico del Como viene presentato come una sorta di profeta, e si presenta alla stampa come se fosse Guardiola, ma in definitiva non ha vinto ancora nulla.

Pisacane, invece, è un uomo prima che un professionista: ha vissuto esperienza importanti, e le sue scelte in determinati momenti della sua carriera ne fanno un uomo di grande spessore. Sta facendo un ottimo lavoro con il Cagliari, sta crescendo partita dopo partita, e sta conducendo la squadra alla salvezza".