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Playoff Mondiali: tutto esaurito a Bergamo, 23mila sciarpe tricolori per l'Italia

Playoff Mondiali: tutto esaurito a Bergamo, 23mila sciarpe tricolori per l'ItaliaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Dimitri Conti
Oggi alle 19:55Altre Notizie
Dimitri Conti
fonte ANSA
Azzurri imbattuti alla 'New Balance Arena', coreografia speciale della Figc

(ANSA) - BERGAMO, 26 MAR - A Bergamo Rino Gattuso ha debuttato da ct con il 5-0 all'Estonia il 5 settembre del 2025 e a Bergamo ha deciso di giocare "la partita più importante" della sua carriera contro l'Irlanda del Nord: sono stati venduti in meno di un'ora e mezza i 23mila biglietti della New Balance Arena, dove gli azzurri non hanno mai perso.

L'Italia ha giocato 4 volte nello stadio bergamasco, con due vittorie e due pareggi, l'ultima appunto solo sette mesi fa, ma stasera ci sarà anche una coreografia speciale allestita dalla Figc nell'impianto costruito quasi un secolo fa e dedicato agli Atleti azzurri d'Italia prima di cambiare nome con la recente ristrutturazione: ci saranno infatti 23mila sciarpe tricolori a disposizione dei tifosi per rendere ancora più calda l'accoglienza per la squadra di Gattuso.

Ci saranno anche circa 1.500 tifosi della Green and White Army per sostenere l'Irlanda del Nord che ha vinto una sola volta nelle 11 partite contro gli Azzurri, nel lontano 1958 a Belfast. Tre i pareggi, compreso l'ultimo incontro tra le due nazionali, 0-0 il 15 novembre 2021. Positivo anche il bilancio con Danny Makkelie, l'arbitro olandese che dirigerà il match: due vittorie e due pareggi per gli azzurri. (ANSA).

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