Esclusiva TMW Galata Rizzardini: ""

Matteo Galata Rizzardini, sales Manager | B2B di Decathlon, ha raccontato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com come si posiziona oggi Decathlon al fianco delle organizzazioni sportive.

Decathlon è storicamente il punto di riferimento per lo sportivo praticante, ma con la divisione dedicata al B2B state ampliando notevolmente il vostro raggio d'azione verso aziende e club. In questa fase di evoluzione del brand, come si posiziona oggi Decathlon al fianco delle organizzazioni sportive? Qual è la visione che vi porta a dialogare sempre più strettamente con le club e le società?

"Grazie per questa domanda, che tocca il cuore della nostra trasformazione. Oggi Decathlon non vuole essere solo un retailer, ma un ecosistema integrato che promuove attivamente uno stile di vita sportivo. La nostra visione è legittimare la nostra presenza proprio lì dove lo sport si vive: nei luoghi di pratica. Il nostro dialogo con il territorio parte da una missione sociale precisa: combattere l'abbandono sportivo giovanile. Lavoriamo a stretto contatto con le scuole e le Pubbliche Amministrazioni, veicolando lo sport attraverso i club a noi affiliati. Vogliamo accendere la passione nei più giovani e garantire che questa fiamma non si spenga crescendo. Questo ecosistema abbraccia anche il mondo del lavoro: supportiamo le aziende con programmi di welfare mirati, perché crediamo che il wellbeing dei dipendenti passi imprescindibilmente da una vita attiva. Infine, arriviamo ai Club, che sono il motore dello sport italiano. Con la nostra divisione B2B, vogliamo essere un partner a 360°, offrendo prodotti e servizi accessibili per rendere lo sport sempre più democratico e sostenibile per le società. La nostra vera forza, però, risiede nella territorialità: non siamo un'entità astratta. Con oltre 70 esperti B2B dislocati capillarmente in tutta Italia, garantiamo una presenza fisica e costante. Questo ci permette di incontrare i club di persona, di capire le loro esigenze specifiche e di costruire soluzioni personalizzate. È questa prossimità umana e geografica che ci permette di essere davvero al fianco delle organizzazioni sportive".

Nel mondo del calcio avete grandi partnership in attivo dalla UEFA alla Serie C, quali sono oggi i servizi che potete mettere a disposizione dei club e dei partner con cui collaborate?

"Le partnership con UEFA e Serie C sono per noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto sono la nostra 'prova del nove'. Scendere in campo su palcoscenici così prestigiosi sancisce la tecnicità dei nostri prodotti. Ma attenzione, questo non cambia il nostro DNA, anzi lo rafforza. L'obiettivo resta l'accessibilità: vogliamo offrire quella stessa tecnologia a tutti, mantenendo i prezzi democratici che ci contraddistinguono. Inoltre, collaborare con questi partner e con i nostri ambassador ci permette di co-creare: ascoltiamo feedback dei professionisti per sviluppare prodotti che possano accompagnare tutti gli sportivi. Per quanto riguarda i servizi ai Club, la nostra offerta è pensata per risolvere problemi concreti. Oltre alla fornitura tecnica completa – dal pallone all'accessorio da allenamento – puntiamo molto sull'identità. Con le divise sublimate, diamo ai club la possibilità di raccontare la propria storia e i propri colori sulla maglia, senza limiti creativi. Ma la vera rivoluzione è gestionale. Sappiamo quanto pesi per una società gestire il magazzino e le taglie sbagliate. Per questo abbiamo lanciato il Progetto Boutique. Il Progetto Boutique prevede la creazione di uno shop online dedicato al club, dove ogni tesserato può acquistare in autonomia, scegliendo la taglia corretta e ricevendola direttamente. Alleggeriamo così la società dalla gestione concreta di stock ed incasso. Infine, chiudiamo il cerchio con la fidelizzazione e la visibilità. Stiamo rinnovando totalmente il nostro programma Membership, che offrirà premialità e servizi esclusivi sempre più ricchi per i tesserati. E per i Club PRO, mettiamo a disposizione la nostra forza fisica: spazi dedicati all'interno dei nostri negozi per comunicare la partnership e vendere il loro merchandising ufficiale".