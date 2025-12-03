A Roma i funerali di Pietrangeli, il figlio: "Ci aspettavamo affetto, ma non così tanto"

Il mondo dello sport si stringe attorno ai cari di Nicola Pietrangeli, gigante del tennis scomparso lo scorso 1 dicembre all’età di 92 anni. Raggiunto da Sky Sport in occasione del funerale, celebrato in forma privata, suo figlio Filippo ha raccontato le emozioni dell’ultimo saluto e dell’abbraccio di tutta l’Italia alla sua famiglia: “Un trionfo d’affetto, quello abbiamo visto in questi giorni. Ci aspettavamo una partecipazione forte da tutti, da tutto il mondo del tennis, ma così non ce lo aspettavamo. È stato davvero molto toccante, ci ha colpito al cuore”.

Tantissime le personalità giunte a omaggiare Pietrangeli, da Ilie Nastase al principe Alberto di Monaco, passando per il ministro Abodi e Giovanni Malagò: “Papà ci lascia, secondo me, un bagaglio di personalità, di cultura sportiva, di amicizia soprattutto. Ci lascia l’onere di continuare a essere come lui: cercare di essere onesti, trasparenti, di dire sempre quello che pensiamo e non farci prendere dai turbamenti vari che potrebbero offuscare il nostro pensiero”.

Pietrangeli sarà commemorato nella sua “casa”, lo stadio Pietrangeli: “Devo ringraziare Sport e Salute, ci ha aiutato a far sì che il suo desiderio diventasse realtà. È stata una commemorazione bellissima. Quanto a Nastase, mi ha raccontato una cosa che mi ha toccato tantissimo, e di questo lo voglio ringraziare, come voglio ringraziare Ion Țiriac (altro grande tennista romeno, vincitore del Roland Garros nel 1970, ndr)”.