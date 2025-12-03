Torna l'album Calciatori Panini: Power Bros e intelligenza artificiale, tutte le novità

Si è svolta questa mattina, presso l’iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione “Calciatori 2025-2026”, la collezione ufficiale di figurine Panini che, da oltre sessant’anni, racconta tutto il meglio del calcio italiano. Molti gli ospiti intervenuti: il Presidente Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, la Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni, il Direttore Marketing, Commerciale, Media e Comunicazione di Lega Serie B Fabio Guadagnini e il Presidente di AIAC Renzo Ulivieri. Presenti, inoltre, gli Ambassador Lega Calcio Serie A Andrea Ranocchia e Marco Borriello.

“Io come tutte le persone della mia generazione sono cresciuto aprendo i pacchetti di figurine. Se volevi conoscere i volti dei calciatori, in un’epoca diversa da quella di oggi, con meno immagini televisive, dovevi collezionare le figurine Panini che ti permettevano di vedere tutti i campioni. Sono anche particolarmente affezionato a questa presentazione, perché è stato il primo evento pubblico al quale ho partecipato dopo la mia elezione a Presidente di Lega Calcio Serie A. Sono felice che questa giornata sia stata organizzata qui a Lissone, è l’occasione per vedere dal vivo cosa fa quotidianamente la Lega. Siamo all’avanguardia e un benchmark in tutto il mondo, come lo è Panini. Ogni anno la collezione Calciatori Panini ci sorprende ed anche quest'anno non mancano novità accattivanti per tutti”, ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente Lega Calcio Serie A.

L’album, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, è composto da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 pagine. Molte le novità all’interno della collezione, come la sezione Nuove firme in città che presenta i nuovi giocatori arrivati nei club pronti a diventare i beniamini delle tifoserie, le sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D’impatto con i protagonisti della Serie A Enilive che assumono sembianze e poteri da veri supereroi, oltre alle figurine Power Bros dedicate alle coppie di fratelli impegnati nella massima serie e alle Family Legacy, dove la fusione tra padri leggendari e figli in rampa di lancio dà vita a figurine uniche nel loro genere.

Una delle più importanti e spettacolari novità della collezione è l’impronta lasciata dall’intelligenza artificiale a testimonianza di come l’innovazione tecnologica si unisca perfettamente alla tradizione e alla passione per il calcio. Nelle sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D’impatto il background è stato reinterpretato grazie all’AI dando vita a 60 sticker esclusivi dal design urban e futuristico per diventare oggetti da collezione sorprendenti.

“La collezione Calciatori è da sempre interprete dei nuovi modelli sociali di riferimento” ha detto Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili. “Anche l’edizione 2025-2026, la sessantacinquesima, conferma questa vocazione. Al ritorno delle figurine mezzobusto, vere e proprie carte d’identità dei protagonisti del calcio italiano, si affianca quest’anno il contributo dell’Intelligenza Artificiale, che ci permette di offrire una rappresentazione dei giocatori capace di unire la tradizione storica delle figurine con le nuove tendenze artistiche digitali, particolarmente apprezzate dai più giovani". Come nella scorsa edizione, viene confermato il ritorno al mezzobusto per le figurine dei calciatori, la posa più iconica e amata dai collezionisti. Rimane centrale il numero di maglia, insieme ai dati tecnici e fisici di ogni giocatore. Lo sfondo richiama invece i colori sociali del rispettivo club, valorizzandone l’identità.

Completano la collezione gli spazi dedicati alla Serie BKT e alla Lega Pro, con le figurine scudetto e squadra schierata, oltre alla sezione Calciatori Upgrade, con gli aggiornamenti del mercato, e Calciatori Celebration con il racconto dei momenti salienti della stagione. Un’altra novità di rilievo è l’apertura di un’edicola Panini interamente dedicata alla collezione Calciatori 2025-2026: una nuova edicola fisica, situata a Milano in Piazzale Lavater, pensata come centro simbolico dell’universo Calciatori e collegata alle decine di edicole in tutta Italia attualmente brandizzate Calciatori Panini. L’album Calciatori 2025–2026 si conferma così l’appuntamento annuale più atteso, capace di riunire generazioni di appassionati e collezionisti in un rito intramontabile che continua a celebrare la storia e la tradizione del calcio italiano.