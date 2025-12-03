Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torna l'album Calciatori Panini: Power Bros e intelligenza artificiale, tutte le novità

Torna l'album Calciatori Panini: Power Bros e intelligenza artificiale, tutte le novità
Ivan Cardia
Oggi alle 15:55Altre Notizie
Ivan Cardia

Si è svolta questa mattina, presso l’iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione “Calciatori 2025-2026”, la collezione ufficiale di figurine Panini che, da oltre sessant’anni, racconta tutto il meglio del calcio italiano. Molti gli ospiti intervenuti: il Presidente Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, la Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni, il Direttore Marketing, Commerciale, Media e Comunicazione di Lega Serie B Fabio Guadagnini e il Presidente di AIAC Renzo Ulivieri. Presenti, inoltre, gli Ambassador Lega Calcio Serie A Andrea Ranocchia e Marco Borriello.

“Io come tutte le persone della mia generazione sono cresciuto aprendo i pacchetti di figurine. Se volevi conoscere i volti dei calciatori, in un’epoca diversa da quella di oggi, con meno immagini televisive, dovevi collezionare le figurine Panini che ti permettevano di vedere tutti i campioni. Sono anche particolarmente affezionato a questa presentazione, perché è stato il primo evento pubblico al quale ho partecipato dopo la mia elezione a Presidente di Lega Calcio Serie A. Sono felice che questa giornata sia stata organizzata qui a Lissone, è l’occasione per vedere dal vivo cosa fa quotidianamente la Lega. Siamo all’avanguardia e un benchmark in tutto il mondo, come lo è Panini. Ogni anno la collezione Calciatori Panini ci sorprende ed anche quest'anno non mancano novità accattivanti per tutti”, ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente Lega Calcio Serie A.

L’album, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, è composto da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 pagine. Molte le novità all’interno della collezione, come la sezione Nuove firme in città che presenta i nuovi giocatori arrivati nei club pronti a diventare i beniamini delle tifoserie, le sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D’impatto con i protagonisti della Serie A Enilive che assumono sembianze e poteri da veri supereroi, oltre alle figurine Power Bros dedicate alle coppie di fratelli impegnati nella massima serie e alle Family Legacy, dove la fusione tra padri leggendari e figli in rampa di lancio dà vita a figurine uniche nel loro genere.

Una delle più importanti e spettacolari novità della collezione è l’impronta lasciata dall’intelligenza artificiale a testimonianza di come l’innovazione tecnologica si unisca perfettamente alla tradizione e alla passione per il calcio. Nelle sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D’impatto il background è stato reinterpretato grazie all’AI dando vita a 60 sticker esclusivi dal design urban e futuristico per diventare oggetti da collezione sorprendenti.

“La collezione Calciatori è da sempre interprete dei nuovi modelli sociali di riferimento” ha detto Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili. “Anche l’edizione 2025-2026, la sessantacinquesima, conferma questa vocazione. Al ritorno delle figurine mezzobusto, vere e proprie carte d’identità dei protagonisti del calcio italiano, si affianca quest’anno il contributo dell’Intelligenza Artificiale, che ci permette di offrire una rappresentazione dei giocatori capace di unire la tradizione storica delle figurine con le nuove tendenze artistiche digitali, particolarmente apprezzate dai più giovani". Come nella scorsa edizione, viene confermato il ritorno al mezzobusto per le figurine dei calciatori, la posa più iconica e amata dai collezionisti. Rimane centrale il numero di maglia, insieme ai dati tecnici e fisici di ogni giocatore. Lo sfondo richiama invece i colori sociali del rispettivo club, valorizzandone l’identità.

Completano la collezione gli spazi dedicati alla Serie BKT e alla Lega Pro, con le figurine scudetto e squadra schierata, oltre alla sezione Calciatori Upgrade, con gli aggiornamenti del mercato, e Calciatori Celebration con il racconto dei momenti salienti della stagione. Un’altra novità di rilievo è l’apertura di un’edicola Panini interamente dedicata alla collezione Calciatori 2025-2026: una nuova edicola fisica, situata a Milano in Piazzale Lavater, pensata come centro simbolico dell’universo Calciatori e collegata alle decine di edicole in tutta Italia attualmente brandizzate Calciatori Panini. L’album Calciatori 2025–2026 si conferma così l’appuntamento annuale più atteso, capace di riunire generazioni di appassionati e collezionisti in un rito intramontabile che continua a celebrare la storia e la tradizione del calcio italiano.

Articoli correlati
Messi fa ricco un collezionista: figurina di 20 anni fa venduta per 1,5 milioni di... Messi fa ricco un collezionista: figurina di 20 anni fa venduta per 1,5 milioni di dollari
L'album 'Calciatrici' sold out, Giacinti: "Segnale forte", Piemonte: "Passo importantissimo"... L'album 'Calciatrici' sold out, Giacinti: "Segnale forte", Piemonte: "Passo importantissimo"
"Digital Collection Serie C 2023/24". Presentato l'album di figurine digitale della... "Digital Collection Serie C 2023/24". Presentato l'album di figurine digitale della Serie C
Altre notizie Altre Notizie
Italia eSports: a dicembre finali di Europeo e Mondiale fra Londra e Riyad Italia eSports: a dicembre finali di Europeo e Mondiale fra Londra e Riyad
Fondi pubblici del cinema a club di calcio: la Procura di Roma indaga sui finanziamenti... Fondi pubblici del cinema a club di calcio: la Procura di Roma indaga sui finanziamenti di Banca Progetto
A Roma i funerali di Pietrangeli, il figlio: "Ci aspettavamo affetto, ma non così... A Roma i funerali di Pietrangeli, il figlio: "Ci aspettavamo affetto, ma non così tanto"
Bucchioni: "Juve carica per il Maradona. Vicario pronto per la titolarità nell'Inter"... TMW RadioBucchioni: "Juve carica per il Maradona. Vicario pronto per la titolarità nell'Inter"
Torna l'album Calciatori Panini: Power Bros e intelligenza artificiale, tutte le... Torna l'album Calciatori Panini: Power Bros e intelligenza artificiale, tutte le novità
Marocchino: "Juve, Yildiz prestigiatore. Perché non invertirlo con Conceicao?" TMW RadioMarocchino: "Juve, Yildiz prestigiatore. Perché non invertirlo con Conceicao?"
Il Messico corona il suo obiettivo: CR7 all'Azteca per l'inaugurazione pre-Mondiali... Il Messico corona il suo obiettivo: CR7 all'Azteca per l'inaugurazione pre-Mondiali
Gianfranco Zola riceve la targa di "Ambasciatore dello sport italiano nel mondo" Gianfranco Zola riceve la targa di "Ambasciatore dello sport italiano nel mondo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
2 Vieri: "Quando entro allo stadio mi prende la tristezza. Donne? Il primo pensiero era fare gol"
3 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
4 Vlahovic ha deciso: si opera. Intervento a Londra o Turku, rientrerà non prima di marzo
5 Juventus, c'è lesione al menisco per Gatti; Vlahovic ha deciso di operarsi: e top news delle 13
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Prima di Lucca il Napoli ci ha provato per Bonny. Pastorello: "Inter la più determinata"
Immagine top news n.1 La FIFA aiuta i club europei, malumore in Africa. Caso Roma: ok Ndicka, si attende per El Aynaoui
Immagine top news n.2 Milan, Allegri risponde a Sarri sulle postazioni VAR: "Non dobbiamo deciderlo noi"
Immagine top news n.3 Juventus, il report medico su Gatti: "Lesione del menisco mediale, sarà necessario l'intervento"
Immagine top news n.4 Ultimo anno all'Inter per Acerbi e De Vrij? Pastorello: "Con l'Inter siamo rimasti così..."
Immagine top news n.5 La protesi peniena, la 'barricata' a Formello, lo scontro con Lotito: tutte le verità di Juan Bernabé
Immagine top news n.6 Gravina risponde ai suoi detrattori: "Se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali?"
Immagine top news n.7 L'ultima idea per il futuro dei pali dell'Inter è una 'vecchia' idea di Ausilio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.2 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.4 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Budoni: "Inter, Vicario è cresciuto tanto. Juve, Yildiz non può giocarle tutte"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Vicario? L'Inter lo voleva da tempo. Sarebbe un colpo importante"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bucchioni: "Juve carica per il Maradona. Vicario pronto per la titolarità nell'Inter"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Manna: "Aspettiamo delle risposte da Lucca. Lukaku? Non c'è fretta"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "L'espulsione ha condizionato. Dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie A n.3 Acerbi all'Al Hilal? Pastorello: "A gennaio è tecnicamente complicato. Vi spiego..."
Immagine news Serie A n.4 Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte ne cambia 8 e lancia Vergara e Ambrosino
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, De Roon: "Con Palladino grande entusiasmo. Coppa Italia? Vogliamo vincerla"
Immagine news Serie A n.6 Budoni: "Inter, Vicario è cresciuto tanto. Juve, Yildiz non può giocarle tutte"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dal Como al Catanzaro: Cassandro, il “braccetto” che studia per il suo futuro
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Bari, i convocati di Vivarini: assenti Darboe, Maggiore e Pereiro
Immagine news Serie B n.3 Empoli, si ferma Curto: lesione al bicipite femorale destro per il difensore centrale
Immagine news Serie B n.4 La Lega Serie B sostiene la DCPS attraverso il progetto #IOVALGO – Il Calcio è di tutti
Immagine news Serie B n.5 Bari, Magalini: "Può darci una grossa mano. Mercato? Ci faremo trovare pronti"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Vivarini tecnico preparato. Col Bari gara molto complessa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres in crisi, parla il capitano. "Dobbiamo dare di più, ma senza strafare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Banchieri al posto di Menichini a Pontedera
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, Rossiello: "Dopo Chiricallo rinnovo di Colombo nel solco della continuità"
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, scelto l'erede di Menichini: panchina a Simone Banchieri
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Stiamo vivendo è qualcosa di straordinario. Orgoglioso dei tifosi"
Immagine news Serie C n.6 Monopoli, Colombo sul rinnovo: "Gratificato dalla fiducia ribadita dalla società"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Venezia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Cagliari, Conte vuole riscattare il flop dello scorso anno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.3 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
Immagine news Calcio femminile n.4 Obiettivo raggiunto per l'Italia U19: vince il Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.5 Spagna-Germania, le formazioni ufficiali: Esther e Anyomi guidano gli attacchi
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?