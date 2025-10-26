Le partite di oggi: il programma di domenica 26 ottobre
Domenica di calcio ad alti livelli, in Italia e nel resto d'Europa. Ad accendere i riflettori sull'ottavo turno di Serie A sarà soprattutto il big match tra la Juventus e la Lazio del grande ex Maurizio Sarri all'Olimpico, senza dimenticare però il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna. Di scena anche Serie B e Serie C. Queste tutte le partite in programma oggi, domenica 26 ottobre:
FRANCIA – Ligue 1
15:00 — Lilla – Metz
17:15 — Angers – Lorient
17:15 — Auxerre – Le Havre
17:15 — Rennes – Nizza
20:45 — Lione – Strasburgo
INGHILTERRA – Premier League
15:00 — Arsenal – Crystal Palace
15:00 — Aston Villa – Manchester City
15:00 — Bournemouth – Nottingham
15:00 — Wolves – Burnley
17:30 — Everton – Tottenham
ITALIA – Serie A
12:30 — Torino – Genoa
15:00 — Sassuolo – Roma
15:00 — Verona – Cagliari
18:00 — Fiorentina – Bologna
20:45 — Lazio – Juventus
ITALIA – Serie B
15:00 — Padova – Juve Stabia
17:15 — Bari – Mantova
ITALIA – Serie C (Girone A)
14:30 — Pro Vercelli – Pergolettese
14:30 — Trento – L.R. Vicenza
17:30 — Giana Erminio – Alcione Milano
17:30 — Pro Patria – Ospitaletto
ITALIA – Serie C (Girone B)
14:30 — Ascoli – Sambenedettese
14:30 — Bra – Vis Pesaro
17:30 — Pianese – Ravenna
ITALIA – Serie C (Girone C)
12:30 — Trapani – Audace Cerignola
14:30 — Catania – Benevento
14:30 — Cosenza – Potenza
17:30 — Monopoli – Giugliano
17:30 — Sorrento – Latina
20:30 — Salernitana – Casertana
PORTOGALLO – Liga Portugal
16:30 — Estoril – Nacional
16:30 — Famalicao – Guimaraes
19:00 — Tondela – Sporting
21:30 — Braga – Casa Pia
SPAGNA – LaLiga
14:00 — Maiorca – Levante
16:15 — Real Madrid – Barcellona
18:30 — Osasuna – Celta Vigo
21:00 — Vallecano – Alaves
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.