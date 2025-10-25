Napoli-Inter 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino gara:
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno (45' st Beukema), Juan Jesus, Spinazzola (45' st Gutierrez); Gilmour; Politano (37' st Elmas), Anguissa, De Bruyne (36' Olivera), McTominay; Neres (36' st Lang). A disp.: Ferrante, Spinelli, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All.: Conte
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (28' st Luis Henrique), Barella (28' st Frattesi), Calhanoglu (28' st Sucic), Mkhitaryan (32' Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny (17' st Esposito). A disp.: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Diouf, Bisseck, Carlos Augusto. All.: Chivu
Arbitro: Mariani
Marcatori: 33' rig. De Bruyne (N), 9' st McTominay (N), 14' st rig. Calhanoglu (I), 22' st Anguissa (N)
Ammoniti: Di Lorenzo (N), Gilmour (N), Bastoni (I)
