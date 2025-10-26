Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Tudor lancia David e Vlahovic per la gara con la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, si è preparata in vista della sfida contro la Lazio e nel pomeriggio la squadra è partita in direzione Roma. In queste ore, Tudor sta prendendo le ultime decisioni di formazione, visto che ha ancora qualche dubbio. Infatti, il tecnico croato ha deciso di far rifiatare qualche titolatissimo e tra questi c’è Yildiz, del quale Tudor ha parlato in conferenza stampa: “I paragoni sono delicati perché il calcio è diverso. Del Piero ha fatto la storia. Kenan è praticamente al suo primo anno da protagonista vero. Giocatore importantissimo, praticamente il più importante della rosa e gioca sempre, non è neanche facile. Uno inizia più spensierato, poi si rende conto della crescita e del percorso, anche altre squadre si accorgono dei pericoli che arrivano da lui. Giocando sempre e spendendo tante energie è normale che le prestazioni non siano sempre uguali. Anche in Nazionale ha giocato sempre, normale che uno vorrebbe farlo riposare, ha anche questo ginocchio un po’ così…”.

Tudor non pensa all’esonero.
Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro la Lazio, a Tudor è stato chiesto se teme di essere esonerato: “Non serve a nulla pensare ai campioni. Le analisi si fanno quando si finisce la stagione. Esonero? Da 0 a 10 questa paura è zero. Io mi godo tutto anche nella difficoltà ed ho tutto molto chiaro nella testa. Questo mi sta dando forza e provo a mettermi in bilico per provare a fare meglio. Io penso 24 ore al giorno a motivare e far dare il meglio alla squadra”. Il tecnico croato, in ogni caso, resta fiducioso dopo la prestazione fatta dalla sua squadra a Madrid: “Io sto benissimo. La mia sensazione dopo Madrid è positiva anche se abbiamo perso. Noi vogliamo provare a vincere ed essere squadra. Dobbiamo stare sul pezzo”. Tudor ha spesso parlato della mancanza di leadership e ieri gli è stato proprio chiesto chi ha maggiore personalità nella sua rosa: “Critiche non le leggo. Locatelli ha personalità e c’è sempre, Perin, Thuram nel futuro. Kenan è un leader per il suo modo di fare e comportamento e per le sue qualità. Dusan anche con il suo peso e la sua personalità. David può dire qualcosa, è uno giusto che fa le cose per bene. Nelle nuove generazioni pensano prima a sé stessi, c’è meno empatia nel mondo e più egoismo e questa è una rovina, questa è una problematica generale del mondo”. Infine, il tecnico croato ha spiegato cosa si può fare per far segnare maggiormente gli attaccanti: “David ne ha fatte tre di fila. Forse hanno bisogno di continuità, sì, magari c’è bisogno di giocare con più offensivi e rinunciando a solidità difensiva e questa può essere una soluzione. Si può pensare di tutto, anche ad altri sistemi, bisogna essere lucidi. Tutti vogliamo andare avanti ma anche avere solidità, c’è l’equilibrio. Se c’è fatica a fare goal si può rinunciare a qualcosa per dare qualcosa in più in un’altra zona”.

Le ultime di formazione.
In queste ore, Igor Tudor dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ma quello che appare certo è che dal primo minuto non ci sarà Edon Zhegrova: “Lui arriva da un anno senza giocare, l’abbiamo buttato così, poi è andato in nazionale, poi ha fatto un allenamento più pesante e si è fermato subito, saltando la partita. Ha questa problematica, ce l’ha, appena inizia a spingere sente subito dolore. Bisogna essere cauti, allenarlo nel modo giusto che ci può dare qualcosa, magari ultimi 20 minuti, 30 minuti. Può dare brillantezza, ma dal primo minuto io non so quando potrà giocare. In questo momento è impossibile”. Per la gara contro la Lazio, Igor Tudor farà qualche cambio di formazione e passerà al 4-4-2: in porta ci sarà Di Gregorio. Davanti a lui, sulla corsia di destra, toccherà a Kalulu; in mezzo spazio a Gatti e Kelly, mentre a sinistra ci sarà ancora Cambiaso. A centrocampo rientrerà Locatelli e al suo fianco agirà Koopmeiners, mentre Thuram godrà di un turno di riposo. Sulle corsie laterali, invece, ci saranno Conceicao e McKennie. La novità più grande riguarderà l’attacco, dove giocheranno David e Vlahović, con Yildiz che partirà dalla panchina e beneficerà di un turno di riposo. Per il turco si tratta della prima sfida che non giocherà dall’inizio.

