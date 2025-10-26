Il grido d'allarme di Chivu sulle polemiche arbitrali: "Mi sembra di lottare da solo..."

Ha fatto riflettere molti addetti ai lavori, il pensiero del tecnico dell'Inter Cristian Chivu dopo la sconfitta contro il Napoli arrivata anche per via di un rigore assegnato agli azzurri che continua a lasciare diversi dubbi e che ha aperto le marcature. Un pensiero che è in parte in controtendenza con quello di Beppe Marotta che nell'immediato post gara ha chiesto a gran voce maggiore chiarezza sui "rigorini".

L'allenatore romeno ha detto senza mezzi termini di non voler cercare alibi, di non voler sprecare energie in cose su cui non può incidere. Di non interessarsi, insomma, all'errore e alle questioni arbitrali. Invitando anche tutto il resto del mondo calcio a seguirlo, ma a quanto pare senza troppo successo:

"La società ha il diritto di fare quello che pensa sia giusto, io da allenatore per coerenza con ciò che ho sempre detto non verrò mai a lamentarmi, ho una dignità e un approccio al calcio diverso rispetto a qualcun altro. A me della reputazione o di far vedere quanto sono bravo non interessa, io devo trasmettere dei valori ai giocatori che devono pensare solo a giocare. Sto cercando di cambiare le cose, anche se mi sembra di lottare da solo. In Italia siamo abituati a piangere, a lamentarsi, ma non bisogna farlo, bisogna evolverci e fare le cose nel modo giusto. Non dobbiamo trovare scuse o alibi, noi dobbiamo pensare al nostro gioco, al mantenere la lucidità, all'essere propositivi e restare in partita senza sprecare energie perché certe cose non si possono controllare", il ragionamento del tecnico dell'Inter.