Le partite di oggi: il programma di giovedì 22 gennaio
Non mancano le partite da seguire in data odierna, giovedì 22 gennaio 2026.
Dopo la due giorni di Champions League, arriva il tempo della 7^ giornata della Fase Campionato di Europa League con in campo il Bologna e la Roma in rappresentanza della nostra Serie A. Aprono gli emiliani, impegnati nella fascia del tardo pomeriggio contro il Celtic al Dall'Ara, in prima serata tocca poi invece ai giallorossi, sempre tra le mura amiche ma contro i tedeschi dello Stoccarda. Di seguito tutti gli incontri in programma, con a fianco l'orario del calcio d'inizio.
Europa League - Fase Campionato (7^ giornata)
18:45 – Bologna vs Celtic
18:45 – Brann vs Midtjylland
18:45 – Fenerbahce vs Aston Villa
18:45 – Feyenoord vs Sturm Graz
18:45 – Friburgo vs Maccabi Tel Aviv
18:45 – Malmo FF vs Stella Rossa
18:45 – PAOK vs Real Betis
18:45 – Viktoria Plzen vs FC Porto
18:45 – Young Boys vs Lione
21:00 – Braga vs Nottingham Forest
21:00 – Celta Vigo vs Lilla
21:00 – Dinamo Zagabria vs FCSB
21:00 – Ferencvaros vs Panathinaikos
21:00 – Nizza vs Go Ahead Eagles
21:00 – Rangers vs Ludogorets
21:00 – Roma vs Stoccarda
21:00 – Red Bull Salzburg vs Basilea
21:00 – Utrecht vs Genk
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.