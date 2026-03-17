Conference League, lo spagnolo Munuera è l'arbitro di Rakow-Fiorentina
Il ritorno degli ottavi giovedì in Polonia
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Lo spagnolo Juan Martínez Munuera arbitrerà Rakow-Fiorentina, ritorno degli ottavi di finale di Conference League in programma giovedì in Polonia (ore 18.45). Assistenti designati dall'Uefa Raul Cabanero e Inigo Prieto, quarto ufficiale Alejandro Muniz; al var Guillermo Cuadra Fernandez, avar Javier Iglesias Villanueva. All'andata al Franchi i viola si erano imposti 2-1 (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Possibili disagi per i tifosi dell'Atalanta in Baviera: domani previsto sciopero del trasporto pubblico
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile