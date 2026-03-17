Ritorno ottavi di Europa League, il romeno Kovacs arbitra Roma-Bologna
Il ritorno degli ottavi di finale in programma giovedì all'Olimpico
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - E' il romeno Istvan Kovacs l'arbitro designato dall'Uefa per Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì allo stadio Olimpico (ore 21). Assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale Szabolcs Kovacs; al var il portoghese Tiago Martins, avar il belga Bram Van Driessche. 1-1 il risultato dell'andata. (ANSA).
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