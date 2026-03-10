Atalanta-Bayern Monaco 1-6: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta (21' st Bellanova), Hien, Kolasinac (10' st Ahanor), Bernasconi; de Roon, Pasalic; Sulemana (27' st Samardzic), Krstovic, Zalewski (10' st Musah); Scamacca (1' st Djimsiti). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Vavassori, Cassa. All.: Palladino
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic (40' st Guerreiro), Upamecano, Tah, Laimer (1' st Davies, 26' st Bischof); Kimmich, Pavlovic (24' st Goretzka); Olise, Gnabry (1' st Musiala), Diaz; Jackson. A disposizione: Ulreich, Prescott, Kim Min-jae, Kane, Karl. All.: Kompany
Arbitro: Eskås (Nor)
Marcatori: 12' Stanisic (B), 22' Olise (B), 25' Gnabry, 7' st Jackson (B), 19' st Olise (B), 22' st Musiala (B), 48' st Pasalic (A).
Ammoniti: Laimer (B), Olise (B), Musah (A), Kimmich (B)
