Le partite di oggi: il programma di mercoledì 24 dicembre
Il calcio giocato non si ferma neanche in data odierna, mercoledì 24 dicembre 2025.
La vigilia di Natale propone per gli appassionati altre quattro partite della fase a gironi della Coppa d'Africa, che coinvolgono due raggruppamenti. Di seguito tutte le partite, con accanto il relativo orario per il calcio d'inizio.
Coppa d'Africa - Fase a gironi (1^ giornata)
13:30 - Burkina Faso vs Guinea Equatoriale
16:00 - Algeria vs Sudan
18:30 - Costa d'Avorio vs Mozambico
21:00 - Camerun vs Gabon
