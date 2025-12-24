Inter, quali partite può saltare Bonny? Speranza per il big match dell'11 gennaio col Napoli

Non è stato certamente un sospiro di sollievo ma gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri Ange-Yoan Bonny hanno scongiurato il peggio, L'attaccante dell'inter si è fermato nel corso dell'allenamento di due giorni fa per un problema fisico. La risonanza ha evidenziato una "leggera distorsione del ginocchio sinistro". I tempi di recupero verranno valutati giorno dopo giorno ma una prima stima effettuata non dovrebbe andare oltre le due settimane di stop.

Ma quali partite potrebbe saltare l’attaccante arrivato dal Parma nel mercato estivo? Ovviamente sarà indisponibile per la partita che si giocherà domenica prossima in casa dell’Atalanta che chiuderà il 2025 della formazione nerazzurra così come per la prima gara del nuovo anno in casa contro il Bologna il 4 gennaio. Da valutare poi la sua presenze per il match contro il Parma nel suo ritorno da ex al "Tardini".

La speranza dei nerazzurri è che possa essere a disposizione per il big match dell'11 gennaio prossimo. In quell'occasione arriverà a San Siro il Napoli di Antonio Conte in uno scontro diretto per la vetta della classifica. Una partita per cui Cristian Chivu spera di avere a disposizione anche il giocatore francese per avere un'opportunità in più nel reparto offensivo.