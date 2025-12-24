Pio Esposito, l'attaccante dell'Inter diverso da tutti

L'infortunio d Bonny apre le porte, anzi il portone a Pio Esposito. Il giovane attaccante della nazionale, classe 2005, è l'unico in rosa ad avere caratteristiche completamente diverse dagli altri, Lautaro Martinez, Thuram e Bonny. Il capitano è un uomo che nei sedici metri non perdona, ma gioca anche per la squadra rincorrendo gli avversari fino alla propria area di rigore o facendo un pressing spietato in fase di non possesso. Thuram è uno che la porta la vede, ma il meglio lo dà quando lanciato in progressione libero di sfondare o claciare. Stessa cosa per Bonny. Il fisico la sua arma migliore, vede porta e compagni, è completo.

Quello diverso da tutti è Pio Esposito, che ha una caratteristiche che gli altri non hanno.

Oltre a segnare e far segnare, l'attaccante della nazionale riesce a coprire meravigliosamente palla riuscendo a far salire la squadra. Difende il pallone grazie al fisico e mal che vada si conquista un calcio di punizione. Difficilmente gli porti via palla è il classico a cui gli si può dire "palla in cassaforte". Lo vedremo in campo più spesso e forse questo permetterà a Chivu di avere una soluzione diversa in avanti, una soluzione che in tanti snobbano ma che per molti è basilare.

Lo stesso Antonio Conte usa Lukaku come boa, un lavoro che il belga sa fare meravigliosamente, e il suo tener palla permette alla squadra di salire e far male all'avversario. Colpire l'avversario è semplice perchè tenendo palla e facendola sparire al tuo diretto marcatore risulti imprevedibile e si riesce spesso ad avere la superiorità numerica. Pio Esposito va messo al centro di questo modulo e sarà una variante molto importante. Ovviamente tutti attendono con ansia il ritorno di Bonny, la vera e propria sorpresa della stagione nerazzurra.