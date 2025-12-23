Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Buona Natale Viterbese! Piero Camilli torna al timone. E i giocatori prendono gli stipendi

Buona Natale Viterbese! Piero Camilli torna al timone. E i giocatori prendono gli stipendiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Luca Bargellini
Oggi alle 19:04Altre Notizie
Luca Bargellini

Babbo Natale per i tifosi della Viterbese quest'anno ha un nome e un cognome: Piero Camilli.

L'imprenditore di Grotte di Castro è ufficialmente tornato al timone del club laziale, attualmente finito nel campionato di Eccellenza laziale anni di Serie C e una vittoria nella Coppa Italia di categoria nella stagione 2018/2019, dopo sei anni e mezzo di lontananza.

"Di lavoro da fare ce n'è ancora tanto - ha detto Camilli nelle score ore (fonte Corriere di Viterbo) -, la strada è lunga ma adesso mettiamo tutte le cose al posto giusto. Sia a livello interno, sia per la squadra, mettendo dentro quattro o cinque pezzi per fare un buon campionato. Voglio bene alla città e ai tifosi, mi hanno convinto loro a tornare, spero di non deluderli".

E giusto per non mancare al clima di festa tipico di questo periodo dell'anno Camilli ha subito un regalo tutt'altro che banale in una piazza che negli ultimi anni ha vissuto più di incubi che di altro: i giocatori hanno percepito gli stipendi. Cosa che non accadeva da mesi.

Articoli correlati
Ternana, Camilli acquirente alternativo a Mancini? Il retroscena sull'ex Viterbese... Ternana, Camilli acquirente alternativo a Mancini? Il retroscena sull'ex Viterbese
Dall'Eccellenza per il grande rilancio: al FC Viterbo può riformarsi la coppia Camilli-Minguzzi... Dall'Eccellenza per il grande rilancio: al FC Viterbo può riformarsi la coppia Camilli-Minguzzi
Viterbese, Romano torna all'attacco di Camilli: "Ha sottratto soldi dai conti a mia... Viterbese, Romano torna all'attacco di Camilli: "Ha sottratto soldi dai conti a mia insaputa"
Altre notizie Altre Notizie
Buona Natale Viterbese! Piero Camilli torna al timone. E i giocatori prendono gli... UfficialeBuona Natale Viterbese! Piero Camilli torna al timone. E i giocatori prendono gli stipendi
Bucchioni: "Napoli, ritrovata l'armonia. E' tornata una squadra contiana" TMW RadioBucchioni: "Napoli, ritrovata l'armonia. E' tornata una squadra contiana"
La nuova vita di Karembeu: "Porterò Sanremo in Serie C. Resterò sempre blucerchiato"... La nuova vita di Karembeu: "Porterò Sanremo in Serie C. Resterò sempre blucerchiato"
Cagliari, Gianfranco Zola ritratto in un mosaico di mattoncini di Lego Cagliari, Gianfranco Zola ritratto in un mosaico di mattoncini di Lego
Supercoppa Italiana, Beccantini: "Valanga Azzurra" Supercoppa Italiana, Beccantini: "Valanga Azzurra"
Report, dalle rappresentative Lnd un giocatore su tre va tra i professionisti Report, dalle rappresentative Lnd un giocatore su tre va tra i professionisti
Quali i difetti della Roma di Gasperini? Il commento degli opinionisti di TMW Quali i difetti della Roma di Gasperini? Il commento degli opinionisti di TMW
Le partite di oggi: il programma di martedì 23 dicembre Le partite di oggi: il programma di martedì 23 dicembre
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
1 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
3 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
4 Possibile intreccio di mercato tra Inter e Juve, Tuttosport: "Muharemovic porta Frattesi"
5 Victor Boniface, zero gol con il Werder Brema finora. E uno stop che può farlo saltare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Destiny di nome e di fatto. La Juve chiama Elimoghale, il talento più cristallino delle giovanili
Immagine top news n.1 Il Milan saluta Origi con 23 parole di comunicato. L'ultima gara del belga quasi mille giorni fa...
Immagine top news n.2 Lazio mercato sbloccato. Napoli e Pisa ferme, il Como ripiana. Ecco le scelte sui conti
Immagine top news n.3 Strada spianata per Ottolini alla Juventus: il ds ha appena firmato la risoluzione col Genoa
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Il Mondiale è un chiodo fisso. Dai ragazzi grande senso di appartenenza"
Immagine top news n.5 Inter e Juventus su Muharemovic, ma il Sassuolo vuole tenerlo almeno fino all'estate
Immagine top news n.6 Milan, iniziate le visite mediche di Niclas Fullkrug: le immagini
Immagine top news n.7 Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.2 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.4 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Vicenza dominante, Ravenna non è una sorpresa. Nel Girone C tutto aperto"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese sul girone d'andata di C: "Vicenza un vero e proprio rullo compressore"
Immagine news Serie A n.3 L'osservatore Palma: "L'Inter sul centrale Coulibaly. Mascardi tra Milan e Genoa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 E adesso? Col mercato sbloccato, nella Lazio si torna a parlare anche dei rinnovi. Il punto
Immagine news Serie A n.2 L'Inter parla ancora croato: incontro per Mlacic dell'Hajduk, i dettagli
Immagine news Serie A n.3 De Ceglie sulla Juventus: "Agnelli viveva lì tutti i giorni. I risultati di oggi parlano chiaro"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, l'agente di Parisi: "I dubbi su di lui li aveva chi lo ha allenato prima di Vanoli"
Immagine news Serie A n.5 Ora sì che si vede l'effetto-Spalletti, Gentile: "Prima di lui Juventus bloccata e impaurita"
Immagine news Serie A n.6 Nuovo stadio Roma, il sindaco Gualtieri: "Ringrazio i Friedkin, investimento straordinario"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Enrici dopo il Palermo: “Rammarico per il pari, VAR discutibile. Ora testa al Bari”
Immagine news Serie B n.2 La Lega Serie B celebra la collezione “Calciatori 2025-2026” con i Panini Days
Immagine news Serie B n.3 C'è mezza B su Corona ma (ancora) il Palermo non lo libera. Aspetta anche il ct Baldini...
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, il punto sulle uscite. Stulac pronto a riabbracciare Corini. Sirene per Basili
Immagine news Serie B n.5 Venezia, nota ufficiale sui conti: “Situazione solida, pronti a operare nel mercato di gennaio”
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 18ª giornata: Modena-Monza visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri: "Mantenuta la promessa di giugno. Scenario diverso dal passato"
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini dopo il no del TAR: "Entro Carnevale riavremo punti e soldi"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, il proposito di Vigorito: "Voglio tornare in Serie A. Poi si vedrà"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: venti giocatori squalificati. Ammenda di 2mila euro al Livorno
Immagine news Serie C n.5 Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Notari sulla posizione di Di Carlo: "Le gatte frettolose fanno i gattini ciechi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?