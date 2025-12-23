Ufficiale Buona Natale Viterbese! Piero Camilli torna al timone. E i giocatori prendono gli stipendi

Babbo Natale per i tifosi della Viterbese quest'anno ha un nome e un cognome: Piero Camilli.

L'imprenditore di Grotte di Castro è ufficialmente tornato al timone del club laziale, attualmente finito nel campionato di Eccellenza laziale anni di Serie C e una vittoria nella Coppa Italia di categoria nella stagione 2018/2019, dopo sei anni e mezzo di lontananza.

"Di lavoro da fare ce n'è ancora tanto - ha detto Camilli nelle score ore (fonte Corriere di Viterbo) -, la strada è lunga ma adesso mettiamo tutte le cose al posto giusto. Sia a livello interno, sia per la squadra, mettendo dentro quattro o cinque pezzi per fare un buon campionato. Voglio bene alla città e ai tifosi, mi hanno convinto loro a tornare, spero di non deluderli".

E giusto per non mancare al clima di festa tipico di questo periodo dell'anno Camilli ha subito un regalo tutt'altro che banale in una piazza che negli ultimi anni ha vissuto più di incubi che di altro: i giocatori hanno percepito gli stipendi. Cosa che non accadeva da mesi.