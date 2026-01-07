Le partite di oggi: il programma di mercoledì 7 gennaio

C'è tanto calcio giocato da poter seguire in data odierna, mercoledì 7 gennaio 2026.

Giorno di turni infrasettimanali di campionato: prosegue il programma della 19^ giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata, ed entra nel vivo il programma con sfide intense come Bologna-Atalanta, Lazio-Fiorentina e le due contendenti al titolo Napoli e Inter che scendono entrambe in campo, in attesa del Milan giovedì. Non solo le vicende nostrane, però, perché per gli appassionati c'è un imperdibile appuntamento serale con ben otto partite di Premier League. E non è tutto: via anche alle semifinali della Supercoppa di Spagna, inaugurano Barcellona e Athletic Club. Di seguito il programma delle partite, con a fianco l'orario di inizio.

Serie A - 19^ giornata

18:30 – Bologna vs Atalanta

18:30 – Napoli vs Hellas Verona

20:45 – Lazio vs Fiorentina

20:45 – Parma vs Inter

20:45 – Torino vs Udinese

Premier League - 21^ giornata

20:30 – Bournemouth vs Tottenham

20:30 – Brentford vs Sunderland

20:30 – Crystal Palace vs Aston Villa

20:30 – Everton vs Wolverhampton

20:30 – Fulham vs Chelsea

20:30 – Manchester City vs Brighton

21:15 – Burnley vs Manchester United

21:15 – Newcastle vs Leeds

Supercoppa di Spagna - Semifinali

20:00 – Barcellona vs Athletic Club