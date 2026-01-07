Le partite di oggi: il programma di mercoledì 7 gennaio
C'è tanto calcio giocato da poter seguire in data odierna, mercoledì 7 gennaio 2026.
Giorno di turni infrasettimanali di campionato: prosegue il programma della 19^ giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata, ed entra nel vivo il programma con sfide intense come Bologna-Atalanta, Lazio-Fiorentina e le due contendenti al titolo Napoli e Inter che scendono entrambe in campo, in attesa del Milan giovedì. Non solo le vicende nostrane, però, perché per gli appassionati c'è un imperdibile appuntamento serale con ben otto partite di Premier League. E non è tutto: via anche alle semifinali della Supercoppa di Spagna, inaugurano Barcellona e Athletic Club. Di seguito il programma delle partite, con a fianco l'orario di inizio.
Serie A - 19^ giornata
18:30 – Bologna vs Atalanta
18:30 – Napoli vs Hellas Verona
20:45 – Lazio vs Fiorentina
20:45 – Parma vs Inter
20:45 – Torino vs Udinese
Premier League - 21^ giornata
20:30 – Bournemouth vs Tottenham
20:30 – Brentford vs Sunderland
20:30 – Crystal Palace vs Aston Villa
20:30 – Everton vs Wolverhampton
20:30 – Fulham vs Chelsea
20:30 – Manchester City vs Brighton
21:15 – Burnley vs Manchester United
21:15 – Newcastle vs Leeds
Supercoppa di Spagna - Semifinali
20:00 – Barcellona vs Athletic Club
