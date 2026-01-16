Le partite di oggi: il programma di venerdì 16 gennaio
L'anticipo del 21° turno di Serie A fra Pisa e Atalanta, ma anche quello del 20° turno di Serie B fra Sampdoria ed Entella, così come la Serie C e i principali campionati europei. Di seguito il programma calcistico di venerdì 16 gennaio, in Italia e all'estero:
Ligue 1 – Francia
19:00 Monaco – Lorient
21:00 PSG – Lilla
Bundesliga – Germania
20:30 Brema – Francoforte
Serie A – Italia
20:45 Pisa – Atalanta
Serie B – Italia
20:30 Sampdoria – Entella
Serie C – Girone B
20:30 Vis Pesaro – Arezzo
Serie C – Girone C
20:30 Cavese – Altamura
Liga Portugal
21:15 Sporting – Casa Pia
LaLiga – Spagna
21:00 Espanyol – Girona
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
1 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
